◆プロボクシング▽ＩＢＦ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・矢吹正道―レネ・カリスト（６日・愛知県国際展示場）

ＩＢＦ世界フライ級タイトルマッチの当日計量が６日、愛知・常滑市内のホテルで行われ、２度目の防衛戦に臨む王者・矢吹正道（３３）＝緑＝は５５・２キロ、挑戦者の同級３位レネ・カリスト（３１）＝メキシコ＝は５４・８キロでともにクリアした。

ＩＢＦルールでは、当日計量はリミットから１０ポンド（約４・５キロ）重い５５・３キロまでの増量が認められている。前日計量は矢吹が５０・７キロ、カリストが５０・５キロだった。

矢吹は前日計量後に雑炊、夜は焼肉を食べてリカバリー。「昨日メシを食ってホテルに着いたら、５５・３キロぴったりだった」という。当日計量を終え、試合までは「朝ご飯を食べて消化させてから、１、２時間ぐらい寝られたらいいかなと思う」と話し、Ｖ２戦に向け「やっと来たかという感じ。計量前日が一番ドキドキしている。試合日になると、あとはやるだけなんで」とリラックスした表情だった。

矢吹は２０２４年１０月にＩＢＦ世界ライトフライ級王座を獲得。昨年３月、同王座を保持したまま１階級上の同フライ級王者アンヘル・アヤラ（メキシコ）に挑戦し、１２回ＴＫＯ勝ちで日本男子初の世界２階級同時制覇を果たした。昨年１２月にフェリックス・アルバラード（ニカラグア）を１２回ＴＫＯで下し初防衛に成功。２２年３月にＷＢＣ世界ライトフライ級王座の初防衛戦で寺地拳四朗（ＢＭＢ）に３回ＫＯ負けして王座陥落して以降は、６試合連続ＫＯ勝利中だ。

Ｖ２戦をクリアすれば、他団体王者との王座統一戦、さらには１階級上のスーパーフライ級に転向し世界３階級制覇に挑むという夢も膨らむ。５日の会見では「今はカリスト選手に勝つことだけを考えている。勝ってから、他団体でも上の階級でもチャンスがあればどこでもやりたい」と話していた。

戦績は矢吹が１９勝（１８ＫＯ）４敗、カリストが２４勝（１０ＫＯ）１敗１分け。

興行はＡＢＥＭＡで独占ライブ配信される。