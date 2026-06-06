野球の労使交渉が始まってわずか1週間で、ドナルド・トランプ大統領が自身の立場を明確にした。5日、MLBへのサラリーキャップ導入を支持する考えを示したと、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。

ホワイトハウスが公開した音声によると、トランプ大統領はエアフォースワン機内で記者団に対し、「サラリーキャップがなければスポーツは成り立たない。オーナーたちは自制できないからだ。もっと前に導入すべきだった」と発言。「何年も前にキャップを導入しなかったことは、率直に言って驚きだ」と語った。

トランプ氏が野球の労使問題に言及するのは時間の問題とみられていた。大統領在任中、スポーツ界の問題に積極的に発言してきたことで知られる。同日の記者団とのやり取りでは、大学スポーツやNBAファイナルにも触れながら、「私はスポーツについて非常によく知っている」と述べた。

野球界ではこれまでも、故ピート・ローズ氏の米国野球殿堂入りの可能性を高めたのは自身の働きかけによるものだと主張したほか、MLBやロブ・マンフレッド・コミッショナーを公然と批判したこともある。今回、労使交渉においてオーナー側の主張を支持したことは必ずしも意外ではない。

アメリカン大学の歴史学者で政治分析家のアラン・リクトマン氏は、「私が特に注目するのは、トランプ大統領の労働組合に対する強い敵対的姿勢だ。もし野球界の労使紛争に介入することがあれば、その反組合的な傾向が前面に出ることは間違いない」と分析している。