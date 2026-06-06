歌舞伎俳優の市川團子（22）が主演する「スーパー歌舞伎 もののけ姫」（7月3日初日、東京・新橋演舞場）の製作が5日、都内で発表された。スタジオジブリの名作を歌舞伎化。今年は團子の祖父、二代目市川猿翁さんがスーパー歌舞伎を生み出してから40年の節目となる。「ジブリとスーパー歌舞伎、2つの大きな冠の中で新作として上演する怖さもある。覚悟を持って、多くの方の明日を生きる活力になれるように舞台に向かう」と気合を込めた。

歌舞伎の伝統的様式美に現代劇のスピード感とスペクタクルを加えたスーパー歌舞伎。2003年以来の新作とあって注目度は高く、会見にはテレビカメラ14台、記者約120人が集まった。主人公アシタカを演じる團子は「寡黙な分、一つ一つの言動の意味が重い」と役を分析。サン役の中村壱太郎（35）とともに、歌舞伎では異例となる8月までの2カ月公演に挑む。

宮崎駿監督（85）と長年タッグを組むスタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサー（77）も出席した。19年に「風の谷のナウシカ」が新作歌舞伎として上演。次回作を模索する中で「もののけ姫」が候補となり、壮大な作品の性質を鑑みてスーパー歌舞伎での上演を松竹から打診されたという。

鈴木氏は「團子さんと壱太郎さんが出演してくれるなら成功は間違いない」と太鼓判。宮崎氏の「もののけ姫は時代劇でチャンバラなんだよ。歌舞伎になるのは自然な流れ」という言葉も紹介した。

スーパー歌舞伎は14年以降、市川猿之助（50）＝自殺ほう助罪で有罪判決を受け執行猶予中＝が「スーパー歌舞伎2（セカンド）」として上演してきた。今回の「スーパー歌舞伎」には、原点回帰の意味も込められた。04年生まれの團子だが「スーパー歌舞伎は祖父が命懸けで創始したもの」という認識を持っている。祖父が作り上げた傑作を團子ら若手が継承していく。

≪中車「伝説に…」≫乙事主（おっことぬし）を演じる團子の父、市川中車（60）も猿翁さんへの強い思いを語った。会見が開かれた東京・白金台の八芳園はかつて猿翁さんが住んでいたマンションの隣に位置する。11年の襲名と歌舞伎界入りに際し、父と話し合いを重ねた場であり「何度も通い、駐車場を見つけるのが大変だった。そのことを思い出しました」としみじみと振り返った。その上で「父の遺志を継いで、この公演を伝説にしなければならない」と決意を口にした。

≪エンタメ要素強く現代風のせりふ回し、「3S」重視≫エンターテインメント要素を強くした新作歌舞伎の「スーパー歌舞伎」。せりふ回しが現代風であるなど、歌舞伎の魅力を現代人に分かりやすく伝えることを目的に作られた。

特に「ストーリー」「スピード」「スペクタクル」の頭文字を取った3Sを重視。衣装や化粧などは派手で、視覚に訴えかける物が多く、演出にも宙乗り、早替わりなどが多く取り入れられている。当初は邪道と非難する声もあったが、第1作「ヤマトタケル」が通算上演回数1000回を超えるなど、新しい形の歌舞伎として、愛されてきた。

「ヤマトタケル」「三国志」など、題材は古代神話や中国の古典などが多い。猿翁さんが2003年に脳梗塞を患ったため、同年の9作目「新・三国志3・完結篇」が最後の作品となっていた。その後、四代目猿之助が14年から「スーパー歌舞伎2」を開始。漫画原作の「ワンピース」などを上演してきた。

▽もののけ姫 1997年7月に公開されたスタジオジブリのアニメ映画。宮崎駿氏が原作、脚本、監督を務めた。中世日本を舞台に、山里に住む青年アシタカと山犬に育てられた少女サンが出会い、人間と自然の共存を目指す物語。アニメ作品として史上初めて日本アカデミー賞最優秀作品賞に輝いた。国内興行収入は214億6000万円で歴代7位。