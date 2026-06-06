◆米大リーグ ブルージェイズ―オリオールズ（５日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が５日（日本時間６日）、本拠地・オリオールズ戦に「７番・三塁」で先発出場し、同点で迎えた２回２死の１打席目に真ん中高めのスライダーを捉え、左前打を放った。４戦連続安打＆１２戦連続出塁となった。２回の守備では三塁線の当たりを正確な送球でさばくなど、攻守で躍動している。

前日の敵地・ブレーブス戦では通算１５３勝で、２４年にはサイ・ヤング賞にも輝いた３７歳左腕のセールと初対戦。両軍無得点の３回１死二塁の２打席目は、外角のスライダーに食らいつき、決して捉えた当たりではなかったが、全力疾走で一塁を駆け抜けて内野安打をもぎ取った。３試合連続安打、５月２４日（同２５日）から１１試合連続出塁。２点をリードした５回無死一塁の３打席目には、スライダーを捉えて中堅にはじき返したが、あとひと伸び足りずに中堅手のグラブに収まる中飛だった。７回には内野安打で出塁し、２戦ぶりのマルチ安打を記録し、チームの４連敗ストップに貢献していた。