殺気が出てる？！先端が尖った家具や照明はNG！お金との相性が良いおススメなデザインとは？【ヤバい風水】

殺気が出てる？！先端が尖った家具や照明はNG！お金との相性が良いおススメなデザインとは

ヤバい！尖った家具や照明が置いてある

角や先端が尖（とが）っているものは、風水では「尖角（せんか）く」と言い、殺気を発しているものと考えます。

逆に円形の椅子やマット、角が丸いベッドフレームなど、「角」に曲線が使われている「角丸」はお金との相性がよいデザインです。

土台が金属で作られたベッドも金運とは相性がよいと言われています。

色味は白やアイボリーなど、明るめで清潔感があるものに。色を統一させるとより落ち着いた印象に部屋がまとまります。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい風水』

著者：愛新覚羅ゆうはん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

開運ライフスタイルアドバイザー (占い・風水)、作家、デザイナー 中国黒龍江省ハルビン生まれ。映画「ラスト・エンペラー」で知られる清朝の皇帝・愛新覚羅一族の流れをくむ。5歳のときに来日し、桑沢デザイン研究所を卒業後、北京大学に留学。帰国後は、アパレル企業の広報宣伝などを経て、幼少期から備わっていた透視能力に加えタロットや占星術なども生かし占い・風水師としても活動。当初鑑定していた医療・教育関係の間で話題となり、15年で延べ2万人以上を鑑定(2019年時点)。文章を書くのが好きで執筆活動にも勤しみ、デザイナーとしてのプロデュース開運アパレルブランド『Ryujyu~龍樹~』や、2021年より陶芸上絵付け作家として『水鏡~MIKKAMI~ 』も手がけるなど、多岐にわたって活動している。