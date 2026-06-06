混戦を抜け出して首位に立ち、次戦では大きなリードで連勝。ジャンプアップまでの道のりで、“アサシン”が確かな実力を示した。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージD卓が6月5日に行われ、HIRO柴田（EARTH JETS・連盟）が2連勝で首位通過を決めた。2位通過は招待選手として今大会初出場の石原真人（麻将連合）。

【映像】HIRO柴田、とどめの親跳満

第1試合は東家から石原、魚谷侑未（連盟）、徐曄（最高位戦）、柴田の並びでスタートした。東2局、魚谷が徐から9600点をアガり、頭一つ抜け出す。東3局は石原に満貫をツモられ、柴田は3着目から反撃のチャンスを窺う形となった。

東4局、親の柴田は早い巡目から赤1枚を抱えたイーシャンテン。わずか5巡でカン4索待ちのテンパイを組むと即リーチ。その後、徐に4・7索待ちの追っかけリーチをかけられた。次々に石原・魚谷へアガリ牌が吸収されたが、終盤に柴田が4索をツモ。リーチ・ツモ・赤・裏ドラの1万2000点を入手し、トップ目に立った。南2局は5200点のツモで2着目魚谷の親を流し、南3局も徐から満貫をロン。高打点をきっちり仕上げた柴田が、＋66.4のトップで終了した。試合後は「トーナメントはあくまで個人戦。思いっきり勝ったり負けたりを楽しんでいきたい」とコメントした。

第2試合は東家から石原、柴田、魚谷、徐の並びで開始。東1局は親の石原が4万点超のリードを築いたが、柴田も東4局2本場に徐から満貫をアガり追撃。南2局、柴田はドラの東が対子だが手牌の形は悪い。すると、もう一組の対子である中が石原のカンにより新ドラとなった。打点が急騰したことで攻める理由が生まれ、3副露で東と中の後付けテンパイ。東をツモり、東・ドラ5・赤の1万8000点が仕上がった。これで石原を逆転し、3rdステージへのジャンプアップを決めた。

インタビューでは「ツイてましたね」と謙虚にコメント。石原がリードしていた場面ではトータルで2位だった魚谷をマークしていたと語り、「手ごわいと思いました」と改めて元Mリーガー、元MVP雀士の実力を味わったようだった。「トップ通過はすごくうれしい。負けたら監督に何を言われるかわからないので」と苦笑い。「次戦もファンの“モンダミン”の皆さんに試合をお見せできる。期待していてください！」とコメントし、決めポーズも軽やかに決めた。

Mリーグ参戦初年度は苦戦も、舞台が変われば絶好調。3rdステージでの戦いぶりにも期待が高まる。

【第1試合結果】

1着 HIRO柴田（EARTH JETS・連盟）4万6400点／＋66.4

2着 魚谷侑未（連盟）3万1800点／＋11.8

3着 石原真人（麻将連合）2万5900点／▲14.1

4着 徐曄（最高位戦）▲4100点／▲64.1

【第2試合結果】

1着 HIRO柴田（EARTH JETS・連盟）4万4700点／＋64.7

2着 石原真人（麻将連合）4万1900点／＋21.9

3着 魚谷侑未（連盟）8900点／▲31.1

4着 徐曄（最高位戦）4500点／▲55.5

【最終結果】

1位 HIRO柴田（EARTH JETS・連盟）＋131.1

2位 石原真人（麻将連合）＋7.8

3位 魚谷侑未（連盟）▲19.3

4位 徐曄（最高位戦）▲119.6

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

