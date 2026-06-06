お守りを握る元レースクイーン美女と、手を組んで願う人気モデルポーカー女子。勝負の行方は、まさに“お祈り対決”となった。

【映像】ポーカー美女“お祈り対決”の劇的結末

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第8回が5月30日に配信。すみれ、山瀬まゆが敗退し、残り4人となった予選テーブルDの後半で、谷口と阿久津が明暗を分ける大勝負に臨んだ。

この場面では、チップを一番持っている谷口がクラブの「K8」という同じスートの手札で9000点にレイズ。これに対し、残りチップが29500点の阿久津真央はダイヤとハートの「AJ」でオールインを決断した。谷口は少し考えた上で「コールします」と宣言。実況のテツヤと解説のAmuは「おお、コール入った！」と大きな声を上げ、テーブルの空気も一段と熱を帯びた。

ここで、「パワースポット巡りが趣味」と語っていた阿久津は、神社のお守りを2つ取り出し、目をつぶってお祈りポーズ。それを見た谷口も、顔の前で手を組み、恒例となったお願いのポーズを見せた。

まさかの“お祈り対決”。「祈り対決じゃん！」と谷口は笑顔を見せ、まだ少し余裕も。しかし、どちらにとっても勝てば大きく前進、負ければ流れが変わる重要なオールイン勝負。阿久津はお守りをコミュニティカードの方へ向けて振り、「お願いします！」と願いを込めるような仕草。

フロップはハートの「5」、スペードの「Q」、スペードの「K」。ここで谷口に「K」がヒットし、状況は大きく谷口優勢となった。阿久津が逆転するには「A」を引くか、ストレート完成につながる「10」を引きたいところ。

注目のターンはダイヤの「9」。阿久津にまだ逆転の可能性は残ったが、リバーはダイヤの「3」。最後まで必要なカードは現れず、谷口が逃げ切った。阿久津はここで予選テーブルD敗退。

決着の瞬間、実況のテツヤは谷口彩菜の勝利を大声で伝え、解説のAmuも「いや、強いですね、谷口彩菜さん」とその強さに反応した。

お願いポーズの谷口と、お守りに願いを込めた阿久津。どちらの祈りが届くのかに視線が集まったこの場面は、谷口が勝負どころの強さを見せる形で決着した。残酷さと可愛らしさが同居した、AQOPらしいドラマのある決着だった。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）