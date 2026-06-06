◆プロボクシング▽５６・２キロ契約１０回戦 ルイス・ネリ―ジョンリエル・カシメロ（６日、愛知県国際展示場）

５日の前日計量で契約体重（５６・２キロ）を１・４キロ超過した元世界２階級制覇王者ルイス・ネリ（３１）＝メキシコ＝が６日、当日計量に臨み、契約体重より４・３キロ重い６０・５キロだった。当日計量で契約体重の１０ポンド（約４・５キロ）超過となる６０・７８キロを超えた場合には罰金が科されることとなっていたが、何とか“罰金徴収ライン”は下回り、体重計の上でガッツポーズを作った。

ネリは５日の前日計量で１回目に５７・７キロを計測。２時間の猶予を与えられたが、約１時間半後に再計量を行い５７・６キロだった。対戦相手の元世界３階級制覇王者ジョンリエル・カシメロ（３７）＝フィリピン＝は、前日計量を５６・０キロでクリアしている。両陣営の合意により、ネリのファイトマネーは減額されるものの、試合は予定通り行われる。

ＪＢＣは、ネリが試合を行った場合は半年間、試合を行わなかった場合は１年間の出場資格停止処分とするとしている。

ネリはＷＢＣ世界バンタム級王者時代の１８年３月にも、山中慎介（帝拳）との初防衛戦で体重超過。試合はネリが勝つか引き分けで王座は空位となり、山中が勝てば王座獲得となる条件で行われ、ネリが２回ＴＫＯ勝ちを収めた。

戦績はネリが３７勝（２８ＫＯ）２敗、カシメロが３５勝（２４ＫＯ）５敗１分け１無効試合。

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