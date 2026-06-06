俳優のジョン・トラボルタが、亡き妻ケリー・プレストンさんと息子ジェットさんの死後、どのように悲しみを乗り越えたかを明かした。トラボルタは2009年に16歳の息子を、2020年には乳がんで闘病していた妻を失っている。初の長編監督作「プロペラ・ワンウェイ・ナイト・コーチ」を2人に捧げたジョンが、「彼らこそがこの映画の源」と伊紙に語った。



【写真】在りし日のジョン・トラボルタとケリー・プレストンさん

悲しみとの向き合い方についてジョンは、「人生は確かに僕を試した。でも僕の本質は、最悪の中でもポジティブを探すことなんだ」「闇を見ることはできる。でもその中で死ぬことは選ばない」と率直に明かした。



同作はジョンが1997年に発表した児童小説を基に、1962年の初飛行の体験を描いたもの。監督・脚本・ナレーションをジョンが務め、娘エラ・ブルー・トラボルタらが出演する。カンヌ国際映画祭では4度のスタンディングオベーションを受け、名誉パルムドールも授与された。



ジョンは「観客が希望のまなざしを取り戻してくれたらうれしい。当時は、常に人生の暗い面を見る義務に押し潰されてはいなかった」と語っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）