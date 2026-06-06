フランス・パリで開催された2026―27年秋冬パリ・コレクション。ランウェーを歩くモデルの中に、ひときわ異彩を放つ人物がいた。俳優の羽賀研二である。かつて“稀代のプレーボーイ”として世間を騒がせた男は、還暦を迎えた今もなお、話題の中心に立ち続けている。

その羽賀が次に現れたのは、北海道夕張市だった。開催中のゆうばり国際ファンタスティック映画祭2026関連イベント。そこで羽賀は出演映画「ギャルゾンビ」について、自らの言葉で語った。

まず印象的だったのは、映画そのものへの考え方だった。

「映画は涙を流したり感動したり、そして忘れていたことを思い出させてくれたり、長年の記憶がやっぱり映画だと思っています」

「ちっちゃい頃に見た映画、覚えている映画がたくさんあります」

派手な話題作りではなく、映画が人の記憶に残る文化であるという、ごく真っ当な映画論である。

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異色の作品「挑戦してみようと思いました」

その一方で、羽賀が出演した「ギャルゾンビ」はかなり異色だ。樹海で死体を埋めようとするヤクザたちの前に渋谷系ギャルのゾンビが現れ、やがてダンスバトルへと発展する――。

文章にすると冗談のような設定だが、羽賀はその作品を真正面から受け止めている。

「今回のこの『ギャルゾンビ』は面白いです。きっと笑っていただけると思います」

「見て、お、面白いじゃんって思っていただける映画、また思いっきり笑ってもらえる映画なので、ぜひ見ていただいて楽しんでください」

作品の魅力について問われた羽賀は、一貫して「笑い」という言葉を繰り返した。

さらに興味深いのは、出演を決めた理由である。

「でも面白いな、ちょっと挑戦してみようと思いました」

映画祭への敬意も

羽賀研二と恋渕ももな

この一言には、近年の羽賀の活動を象徴するような響きがある。

パリコレのランウェーを歩くことも、ゾンビ映画に出演することも、常識的なキャリアプランから見れば決して王道ではない。しかし羽賀は、そのどちらにも飛び込んでいる。

映画についても「映画の中でダンスパフォーマンスがあったり、人が亡くなったりするシーンもあったりするんですけども、笑えて…」と説明する。

シリアスとナンセンス、暴力とユーモア。その境界線をあえて曖昧にした作品世界に、自身も魅力を感じたのだろう。

イベントの最後には「そして皆さんの作品も必ず見るようにします。楽しませてもらいます」と語り、映画祭そのものへの敬意も示した。

パリコレ出演で再び脚光を浴び、その直後に“ギャルゾンビ映画”を携えて夕張に現れる。良識的な映画論を語ったかと思えば、次の瞬間には前代未聞の怪作を全力で宣伝する。

その振れ幅こそが、羽賀研二という人物の最大の特徴なのかもしれない。華やかさとうさん臭さ、真面目さと奔放さ。その相反する要素を同時にまといながら、彼は今日も人々の記憶に残る場所へと歩き続けている。

文/野島茂朗 内外タイムス