J2新潟は6日にホームでプレーオフラウンド第2戦となる札幌との7・8位決定戦に臨む。5日は新潟・聖籠町のアルビレッジで最終調整した。DF早川史哉（32）は昨季までの主将で盟友であるMF堀米悠斗（31）との対決を制し、今季最終戦を勝利で締めて8月開幕のJ2リーグに弾みをつける。

長年チームを支えてくれた盟友との初対決にもなる札幌戦。ただ、今季最終戦でもあり、思いは一つだ。早川は「勝利をしっかりと手にして、ホームでサポーターの皆さんと喜ぶことができたらいい」と表情を引き締める。

Jリーグが秋春制に移行するために実施された特別大会だが「僕たちにとっては、あくまでも次のリーグのための貴重な時間」と位置づけてチームの成熟度を高めてきた。船越優蔵新監督を迎え、この半年間でコンセプトもスタイルも変化。手応えは十分で「全員攻撃、全員守備で勝利を目指す。それを前提にしていろいろなものを突き詰めてきた。しっかりと最後に表現したい」と力強く言う。

昨季まで新潟に9年在籍した堀米悠にも成長を見せつける。1学年下ながら同じ94年生まれの盟友とはJ1昇格、J2降格などの苦楽を共にして「思い入れがある」と互いにクラブ公式プロフィルで仲の良い選手に挙げるほどの間柄。「彼もおそらく強い気持ちを持って新潟にやってくる」という前主将に高い強度のプレス、ショートカウンター、粘り強い守備と進化した新潟を披露するつもりだ。

「彼を驚かすことをやっていきたい」と早川。来季J2で昇格争いするライバルを下し、特別なシーズンを締めくくる。

（西巻 賢介）