かつて“7股報道”をされたピン芸人が明かした「資金があればやりたい夢」に、スタッフから「らしくない」とツッコミが入る場面があった。

【映像】しんいちが毎月60万円を貢ぐ女性（顔出しアリ）

6月4日に放送された『資産、全部売ってみた #2』（ABEMA）で、自身の象徴ともいえる資産を査定し人生を見つめ直す「こじうり（誇示売り）」企画に登場したしんいち。毒のある歌ネタで「R-1グランプリ2022」の王者となり、優勝後はどこにでもトロフィーを持ち歩く“トロフィー商法”が話題に。週刊誌では“7股”が報じられるなど、“クズ芸人”としても活躍している。

番組スタッフから、「R-1の優勝トロフィーを売らないか？」「仮に売れたとして何かやりたいことはあるか？」と問われたしんいち。「ぶっちゃけ、夢みたいなのはずっとあって」と切り出す。

「R-1優勝する前日までフットサル場でバイトしてたんです」と明かすと、「僕サッカーもインターハイ行ってますし、サッカー選手になりたかったんで。自分のフットサル場をいつか持ちたいなっていう夢は、うっすらずっと持ってたんですよ」と告白した。

さらにしんいちは、その詳細について「みなさんが仕事帰りに来れる場所がいいから、大人をターゲットにやるっていう、なんとなくのビジョンがあります。昼は子どもたちに貸したりとかね」と、しっかりとした構想を明かした。

この意外な真面目さに、スタッフから「失礼ですけど、しんいちさんらしからぬ夢ですね」と鋭いツッコミが入る。これに対し、しんいちは「ごめんなさい、（夢）持ってます」と涼しい顔で返し、普段のクズ芸人ぶりとのギャップを見せつけていた。

『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全て売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。番組MCをタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が務める。