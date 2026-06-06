「広島２−２オリックス」（５日、マツダスタジアム）

プレーボール直後のショックを振り払う快投で、役割を果たした。広島・玉村昇悟投手が７回２安打１失点の好投。「しっかり調整してきた。スコアラーの方がくれる情報と映像を照らし合わせながら、大間違いだけしないようにしたい」と意気込んでいたマウンドで躍動した。

初回、先頭の中川に２ボールから投じた１４４キロを左中間席へ運ばれる先頭打者アーチを被弾。「先制点を与える試合が続いているので、我慢強く投げたい」と警戒を高めていた中、失投を捉えられた。出はなをくじかれる形となったが以降は完璧な投球を披露する。

本塁打以降は１３人連続アウト。五回１死から杉本に中前打を浴び、久しぶりの走者を背負うも、若月を二ゴロ併殺打で打ち取った。六、七回は三者凡退。七回に味方が逆転し、２勝目の権利が転がり込むと、ベンチで笑みが弾けた。

試合は１点リードのまま九回へ。勝利まであとアウト三つと迫り、本拠地の期待値が上昇する中、森浦がマウンドへ向かうが、期待に応えられない。先頭・来田の左前打から１死二、三塁のピンチを招くと、西川に左犠飛を許し、試合は振り出しに。玉村の勝利も消滅した。

試合は４日・日本ハム戦に続き延長戦に突入。その後は高、遠藤、辻が延長十二回まで無失点でつなぎ、救援陣の意地を見せた。