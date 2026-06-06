NHK連続テレビ小説『風、薫る』。6月8日放送の第51話では、りん（見上愛）らが夕凪（村上穂乃佳）に関するある記事を見つける。

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朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。

りんが夕凪を救う手だてを模索した第50話。

第51話では、りんは夕凪を救いたい一心で新聞社を訪ねるが、編集長の綿貫（小松和重）から、意外な提案をされ戸惑う。一方、直美（上坂樹里）は夕凪に寄り添い、献身的に看病を続けていた。ある日、新聞を開くとそこにはある記事が掲載されていた。夕凪を助けるためにできることは何か、りんと直美は探し続けるが……。

主人公・一ノ瀬りんを見上愛、大家直美を上坂樹里が演じるほか、佐野晶哉、多部未華子、坂東彌十郎、生田絵梨花、菊池亜希子、木越明、原嶋凛、筒井道隆、飯尾和樹、仲間由紀恵、上杉柊平、藤原季節、村上穂乃佳、前野朋哉らがキャストに名を連ねている。（文＝リアルサウンド編集部）