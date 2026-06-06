賀来賢人、下積み時代の“愛用バッグ”はコンビニ袋？「単純にお金がないからあれを…」 俳優仲間・仲里依紗が明かす
俳優の賀来賢人（36）が3日、俳優・仲里依紗（36）のYouTubeチャンネルにゲスト出演。同じ歳で古くからの友人だという仲から、“駆け出し時代”の驚きのエピソードが明かされた。
【動画】いま現在使っているバッグは？互いの「カバンの中身」を見せ合う賀来賢人＆仲里依紗
動画では、軽快なやり取りを繰り広げながら、互いの「カバンの中身」を見せ合う企画を行った。
この企画に至った経緯について、仲は「過去に現場何回か一緒だった時にロケバスに乗って来たじゃないですか？まるでコンビニ帰りかのように。それに割本が入ってたんですよね」と、賀来がコンビニのビニール袋をバッグ代わりに使っていたエピソードをぶっちゃけ。
これに対し、賀来は「私あの、これね、言いたい。俳優たちの中でコンビニ袋みたいなのをバッグにするってのが、はやったんです」と話し、「あれの走り。完全な俺、走りです」とちゃめっ気まじりにコメントした。
これに仲が「賀来賢人発信だったってこと？」と尋ねると、「俺は、単純にお金がないからあれを…」とコンビニ袋を活用していた理由を明かした。
続けて仲が「その時代ってさ、無料で（ビニール袋が）もらえたじゃん」といたずらっぽく話を振ると、賀来は「そう。毎日新しいバッグ。毎日新品（笑）」とユーモアたっぷりに返答し、仲の良さをにじませていた。
コメント欄には「賀来賢人くんかっこよすぎ！かっこいいのに飾らない性格で…最強」「コンビニ袋に物入れてたの笑った！笑 2人ともおもれー！」「松坂桃李くんもコンビニの袋をカバン代わりに使ってるって昔言ってたなぁ笑 まさか賀来くんが走りだったとは！」「めっちゃ仲良しなの伝わってきた」など、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】いま現在使っているバッグは？互いの「カバンの中身」を見せ合う賀来賢人＆仲里依紗
動画では、軽快なやり取りを繰り広げながら、互いの「カバンの中身」を見せ合う企画を行った。
この企画に至った経緯について、仲は「過去に現場何回か一緒だった時にロケバスに乗って来たじゃないですか？まるでコンビニ帰りかのように。それに割本が入ってたんですよね」と、賀来がコンビニのビニール袋をバッグ代わりに使っていたエピソードをぶっちゃけ。
これに仲が「賀来賢人発信だったってこと？」と尋ねると、「俺は、単純にお金がないからあれを…」とコンビニ袋を活用していた理由を明かした。
続けて仲が「その時代ってさ、無料で（ビニール袋が）もらえたじゃん」といたずらっぽく話を振ると、賀来は「そう。毎日新しいバッグ。毎日新品（笑）」とユーモアたっぷりに返答し、仲の良さをにじませていた。
コメント欄には「賀来賢人くんかっこよすぎ！かっこいいのに飾らない性格で…最強」「コンビニ袋に物入れてたの笑った！笑 2人ともおもれー！」「松坂桃李くんもコンビニの袋をカバン代わりに使ってるって昔言ってたなぁ笑 まさか賀来くんが走りだったとは！」「めっちゃ仲良しなの伝わってきた」など、さまざまな反響が寄せられている。