生徒へのわいせつ行為を理由に懲戒解雇された私立学校の教員について、教育委員会が調査せずに教員免許を取り上げた処分は妥当か。

この点が争われた訴訟で、東京高裁が「妥当」とする判決を言い渡していたことがわかった。調査に時間がかかることを考慮し、「処分撤回」とした１審判決を取り消したが、元教員は行為を否定し上告している。（中村俊平）

訴訟を起こしたのは、横浜市内の私立学校の教員だった男性。昨年１０月の高裁判決によると、男性は２０１６年、教え子の高校３年の女子生徒にキスをしたり、性的関係を求めることをほのめかしたりしたなどとして、同校から２１年９月に懲戒解雇された。

教育職員免許法は、私立教員が、公立教員なら懲戒免職になる行為を理由に解雇された場合、都道府県教委に対し、教員免許を取り上げるよう義務づけている。私立学校側から報告を受けた神奈川県教委は２３年４月、同法に基づき、男性の教員免許を取り上げる処分を行った。

男性は処分を不服とし、取り消しを求めて横浜地裁に提訴。生徒へのわいせつ行為を否定して「教委が調査をしないまま免許を取り上げるのは不当だ」と訴えた。

２４年１１月の地裁判決は、免許を取り上げると３年間は教員として稼働できず、わいせつ行為を理由とした場合は国のデータベースに氏名が記録されると言及。「処分の影響は重大で慎重な審理が必要だ」とした上で、男性がわいせつ行為をしたと認めるに足りる証拠はないとして、処分の撤回を命じた。

これに対し、高裁判決は、私立学校側が解雇の根拠とした事実関係を県教委が改めて調べることは困難だとし、「調査に長期間を要することが容易に想定される」と指摘。免許を取り上げた県教委の対応は適法だとし地裁判決を取り消した。

男性は高裁判決を不服として最高裁に上告。取材に対し「わいせつ行為の有無を調査することもなく下された教委の処分を追認する判断は納得できない」と語った。代理人の師子角允彬（ししかどのぶあき）弁護士は「高裁判決は、私立学校に教員の職業生命を絶つ権限を与えることを認めるのに等しく、問題だ」と話している。

一方、県教委は「高裁判決は県の主張に沿ったものだが、係争中のためコメントは控える」とした。

男性は、懲戒解雇は無効だとして地位確認を求める訴訟を横浜地裁に起こした。同地裁と東京高裁は、女子生徒の証言などを根拠にわいせつ行為があったと認定し、男性の請求を棄却する判決を言い渡して、昨年確定している。

教育現場での性暴力問題に詳しい千葉大学の後藤弘子理事・副学長は「わいせつ行為で解雇となった教員の免許を迅速に取り上げなければ、再就職先で再犯に及ぶおそれもある」とした上で、「高裁判決は、被害の重大性や子どもを守る観点を重視したのではないか」と話している。

教委側 権限なく提訴に困惑

わいせつ行為で教員免許を取り上げられた私立学校の教員が、教委による処分撤回を求めて提訴するケースは珍しく、教委側からは困惑の声も上がる。

文部科学省によると、児童・生徒へのわいせつ行為を理由に教員免許を取り上げられた私立学校の教員は２４年度で２８人。２０年度の８人から３倍超に増えた。

都道府県教委は、公立学校の教員に対し任命権者として懲戒処分を行う権限を持つ。不適切な行為があれば事実関係を調査・認定し、処分を決める。懲戒免職となった場合、教員免許は自動的に失効する。

一方、私立学校の教員の場合、懲戒処分を行う権限は労働契約を結んで雇用する私立学校側にあり、都道府県教委に調査の権限はない。私立学校側は問題があった場合、事実関係を調べ、就業規則に基づいて処分を決めるのが一般的だ。

今回の訴訟で被告となった神奈川県の教委は「事実確認をするならば、任意で調査協力を求めるしかないが、事実認定のハードルは高い。仮に調査できても相当の時間がかかる」と話す。別の首都圏の教委からは「再調査が必要となれば、被害者に改めて聞き取りを行うなど負担をかける事態にもなりかねない」と懸念の声が上がる。

同省は「今回の訴訟のようなケースは聞いたことがない」とした上で、「教員免許の取り上げは私立学校側の事実認定が正しいとの前提で粛々と行うのが基本的な制度設計だ。ただ、重大な処分でもあり、争いがある場合の教委の対応について、一定のルール作りが必要かもしれない」と話した。