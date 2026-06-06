世界遺産を「短期的な経済効果」だけで狙うと大失敗する!? 遺産を守る本当の目的とは【眠れなくなるほど面白い 図解 世界遺産】

登録したら終わり？ 世界遺産の本当の使命とは

世界遺産の登録には、推薦書類の作成や調査、合意形成、保全計画の整備など、準備段階から多くの費用・手間・時間が掛かります。そこまでして、たくさんの国や地域が世界遺産の登録を目指すのはどうしてでしょう。もちろん、世界遺産への登録をきっかけに世界的な注目が集まり、観光客が急増する例はあります。しかし、すべての世界遺産に当てはまるわけではなく、登録後すぐに観光客が減ってしまうケースも珍しくありません。そのため、世界遺産への登録を短期的な経済効果だけで評価しようとすると、数字の上下に振り回されやすくなります。

実際、世界遺産の登録において、観光は重要な要素ではあるものの、主要な目的ではありません。本来の目的は、観光開発や収益化ではなく、文化財や自然環境を守ることにあります。ですから世界遺産に登録後も、保有国や地域は、遺産の価値を守るための保守・点検や修繕、防災対策、インフラの維持管理など、丁寧な運用の積み重ねが求められます。

つまり、世界遺産登録の意義は、国際的な視点で遺産を長期的に守り、未来に受け継ぐことにあるといえます。そう考えると、登録から「何が得られるか」ではなく、「何を守り、どんな未来を手渡したいか」という問いと向き合うことが世界遺産の出発点ともいえます。その上で、世界遺産を軸にした観光を上手に設計できれば、地域の文化・歴史を世界に発信し、保護・保存の財源作りにもつながります。特に少子高齢化が進む日本では、観光人口が地域経済を支える柱としても期待が高まっています。

登録して終わりじゃない。保護にも莫大な手間とお金が掛かる

保全計画を実行するための法整備・予算の確保・人員整備・インフラ整備・保守・修繕費・防災対策・情報発信

など

世界遺産としての価値を守り続けるためには、法整備や人材育成、インフラの維持管理など、地道で継続的な取り組みが欠かせません。華やかな登録のウラ側では、目に見えない莫大な手間と費用が掛かっているのです。

世界遺産を守るのは誰？

保全は国や地域の責務

世界遺産の保護・保全計画を策定し、実行するのは遺産の保有国や地域です。世界遺産委員会は登録の審議を通して計画の妥当性を評価しますし、ICOMOSやIUCNなどの諮問機関を通してアドバイスを行うことはしますが、実際に先頭に立って守ることはしません。たとえば、日本では文化財保護法や自然公園法などに基づき、国や自治体が保全計画を立案・実行します。つまり世界遺産の保全は、最終的にはその国や地域が責任を持ってやるべきことなのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 世界遺産』監修：宮澤 光

【監修者紹介】

宮澤 光（みやざわ・ひかる）

NPO法人世界遺産アカデミー主任研究員。北海道大学大学院博士後期課程を満期単位取得退学。仏グルノーブル第Ⅱ大学留学。2008年より現職。跡見学園女子大学非常勤講師。世界遺産に関するさまざまな書籍の編集・執筆・監修を手掛けるほか、「チコちゃんに叱られる！」（NHK）などの多くのメディア出演や、全国各地で100本を超す講演・講座を実施している。著書に『13歳からの世界遺産』（マイナビ出版）、『世界遺産のひみつ』（イースト・プレス）など。