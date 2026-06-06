【モンテレイ（メキシコ）５日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表のメキシコ・モンテレイ事前合宿３日目がスタートした。

５月３１日のアイスランド戦で足に違和感を覚えて前半のみで退いた主将ＭＦ主将ＭＦ遠藤航（リバプール）は、初日、２日目に続いてグラウンドに姿を見せず、チーム本体とは離れて別メニュー調整となった。

一方でこの日から、５月３１日のアイスランド戦まで帯同していた３大会連続Ｗ杯出場のＤＦ吉田麻也＝ギャラクシー＝がサポートメンバーとしてチームに再合流した。

この日は２日目に続き、宿舎から約２８キロ離れたメキシコ１部リーグ、モンテレイのグラウンドで練習を実施。当初使用予定だった同１部ティグレスの練習場のピッチが悪天候の影響で傷み、初日から３日連続で使用出来ず。初日に訪れた大学施設も芝生の状態が悪く、２日目からモンテレイの練習場に変更となっていた。

日本代表は、７日まで現地でトレーニングを行い、８日よりベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルに入る。１４日（日本時間１５日）には１次リーグ初戦、米ダラスでオランダ戦、２０日（日本時間２１日）にはモンテレイに戻ってチュニジア戦、２５日（日本時間２６日）は再びダラスでスウェーデン戦を迎える。