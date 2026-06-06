俳優の石原良純が５日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日３時間ＳＰ」（金曜・午後６時５０分）に出演。石原慎太郎さんという偉大な父を持ったことへの率直な思いを明かす一幕があった。

この日のトークで共演の長嶋一茂、高嶋ちさ子と両親のどちらと似ているかの話題になり、一茂が「本当に嫌だった。父親と比較されるのが」と父・長嶋茂雄さんへの正直な思いを明かすのを真剣な表情で聞いていた良純。

偉大な父を持つメリット、デメリットの話題になり、一茂が「いい思いもたくさんしてます」と正直に口にすると大きくうなづいた良純は、「多分、メリット、デメリットって（普通の家庭と）一緒なのよ。だけど（有名な親のもとに生まれて）『いいよな〜』って思われたら、それはいいよ。じゃなかったら、俺みたいなその辺の大学生が主演で映画デビューできるわけないんだから」と慶大在学時の１９８２年、映画「凶弾」で、いきなり主演デビューを飾ったことを回顧した。

「でも、そこから（俳優人生が）始まってしまうと、それが段々、均衡が取れるてくるまでに俺は４０歳くらいかな。自分でそういうもののバランスが取れたのは」と振り返っていた。