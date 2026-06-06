「投稿したあと、何度も何度も反応を見てしまう」

「本音を書いたあとで、急に恥ずかしくなって消してしまう」

SNS疲れを感じる人は少なくない。しかし、その疲れの原因はSNSそのものではなく“自分との関係”にあるかもしれない。

文筆家・土門蘭氏の著書 『ほんとうのことを書く練習』 では、「書くこと」と「自由」の関係について語られている。本記事では、「書いているのになぜ不自由になるのか」、について書かれた内容をもとに考えていく。（構成・写真／ダイヤモンド社書籍編集局・今野良介）

だんだん自分が見えなくなっていく

SNSで疲れている人には、ある共通点がある。

「本来の自分」ではなく、「求められる自分」を出し続けていることだ。

『ほんとうのことを書く練習』には、こんな一節がある。

「なるほど、こういうのが喜ばれるのか」と学習して、「今後もそうしよう」と考えるようになる。

――『ほんとうのことを書く練習』より

これは非常にリアルだ。

・この投稿は伸びた

・これはスベった

・このキャラがウケる

・このテンションが求められている

そうやって少しずつ、データに合わせた「演じる自分」が育っていく。

最初は小さな違和感かもしれない。

でも、それを続けているうちに、だんだん本書が言う「不自由」な状態になっていく。

周りの人の求めるものを書こうとして、求められないものは書かないようになる。結果、書くものすべてが誰かの真似事になったり、誰かの言いなりになっていく。

――『ほんとうのことを書く練習』より

SNS疲れの根本的な原因は、「発信量の多さ」や「情報洪水」などではない。

“自分ではないもの”を出し続けることによる消耗だ。

だから本書はこう言う。

「つながる前に、ひとりになろう。」

発信の前に、自分を取り戻す。

それがSNS時代にいちばん必要なことかもしれない。