トイレ＆お風呂場の排水溝→氷を入れるだけの“氷そうじ” 3つのアイデアに「試してみたい！」の声
“頑張らずにキレイをキープ！”をテーマに、ずぼらママ向けの簡単な掃除術などを公開している、みーこさん（@mico__kurashi）が6日までに自身のインスタグラムを更新。SNSで見つけたという、夏にぴったりの「氷そうじ3選」を紹介した。
【画像】氷を使ってお掃除！“3つのアイデア”
みーこさんは「SNSで夏にぴったりの涼しい掃除発見！！氷を入れるだけだからめっちゃ簡単だよ」とコメントを添え、動画を投稿。水200ml、重曹大さじ2、クエン酸小さじ2を混ぜて凍らせるだけで作れるという独自のお掃除アイテム「お掃除アイス」の作り方や、それを使った手軽な掃除方法を公開した。
この投稿に、コメント欄では「試してみたい！」といった関心の声が寄せられている。
週5日ワンオペをこなすワーママであり、夫と娘の3人でマイホームに暮らすみーこさんは、このほかにも「そうじは毎日しない！」「ちょっとの工夫で汚れにくく」をモットーに、無理せずくつろげる空間を作るための暮らしの知恵を多数発信している。
【画像】氷を使ってお掃除！“3つのアイデア”
みーこさんは「SNSで夏にぴったりの涼しい掃除発見！！氷を入れるだけだからめっちゃ簡単だよ」とコメントを添え、動画を投稿。水200ml、重曹大さじ2、クエン酸小さじ2を混ぜて凍らせるだけで作れるという独自のお掃除アイテム「お掃除アイス」の作り方や、それを使った手軽な掃除方法を公開した。
この投稿に、コメント欄では「試してみたい！」といった関心の声が寄せられている。
週5日ワンオペをこなすワーママであり、夫と娘の3人でマイホームに暮らすみーこさんは、このほかにも「そうじは毎日しない！」「ちょっとの工夫で汚れにくく」をモットーに、無理せずくつろげる空間を作るための暮らしの知恵を多数発信している。