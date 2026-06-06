俳優の桜田通が主演するショートドラマ「ホームレス婚〜彼の正体は億万長者？！〜」が13日から縦型ショートドラマプラットフォーム「ReelShort」で配信される。痛快で胸キュンな大逆転シンデレラストーリーで、ヒロイン役は志田音々が演じる。

クリスマスイブに結婚式を挙げることを心待ちにしていたヒロインだが、婚約者から捨てられてしまう。母親と祖母にあわせる顔がない中で、ホームレスの主人公と結婚することになる。だが、そのホームレスの正体は国内屈指の財閥の最高経営責任者（CEO）で、人生が動いていく。

桜田は「スピード感のある展開で、王道の面白さとテンポの良さが両方ある作品」とアピール。「現実ではなかなかできないような爽快な逆転劇も、この作品の大きな見どころ」と紹介した。

志田は「根底にある意志の強さを、笑顔で表現することを大切にしました。基本的には笑顔でいる強さを意識しつつ、ハプニングが起きたときの驚きや悲しみの表現とのコントラストを意識して演じました」と役との向き合い方を明かした。そして、「主人公が自分を犠牲にしてまで守ってくれる姿がとてもいとおしくてかっこいいので、そんなシーンでキュンキュンしていただけたらうれしいです」と呼びかけた。

同作は世界配信もされる。桜田は「海外に届く作品に関われることは、今の自分にとっても挑戦のひとつだったので、とてもうれしく、楽しみに感じました。日本の作品を世界に届けられる可能性が広がっていることを、とても魅力的に感じています」とコメントした。