研ナオコ、見上愛にもらった朝ドラ『風、薫る』の“レア”なスタッフTシャツ披露「可愛い」 イラスト＆文字にこだわり光る
歌手でタレントの研ナオコ（72）が5日、自身のブログを更新。NHK連続テレビ小説『風、薫る』で共演する俳優・見上愛（25）からプレゼントしてもらったという“レア”なスタッフTシャツを披露した。
【写真】「可愛い」イラスト＆文字にこだわり光る朝ドラ『風、薫る』のスタッフTシャツ
この日、静岡県で行われた浜松公演を終えた研は、きらびやかなロングドレスをまとい、ステージ上でライトに照らされた横顔が印象的な写真とともに「本日、静岡県の浜松公演 沢山のお客様にお越しいただき有難うございました」と感謝をつづった。
続けて「そして、このTシャツわかりますか？」「見上愛ちゃんからいただきました」と紹介したのは、朝ドラ『風、薫る』のオリジナルTシャツ。背面には、2人の主人公であるりん（見上）と直美（上坂樹里）をモチーフにしたイラストと「STAFF」の文字が描かれており、袖部分には「observation（観察）」のロゴがデザインされている。
最後には「明日も『風、薫る』見逃せません 是非、ご覧ください」とドラマの放送をアピールし、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「可愛い」「「朝ドラのTシャツなんて、面白い〜〜」「『観察』（笑）ww」「もちろん、毎朝、観てます」「素敵なTシャツ」「もう！朝ドラど！ハマりです」などの声が寄せられている。
【写真】「可愛い」イラスト＆文字にこだわり光る朝ドラ『風、薫る』のスタッフTシャツ
この日、静岡県で行われた浜松公演を終えた研は、きらびやかなロングドレスをまとい、ステージ上でライトに照らされた横顔が印象的な写真とともに「本日、静岡県の浜松公演 沢山のお客様にお越しいただき有難うございました」と感謝をつづった。
最後には「明日も『風、薫る』見逃せません 是非、ご覧ください」とドラマの放送をアピールし、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「可愛い」「「朝ドラのTシャツなんて、面白い〜〜」「『観察』（笑）ww」「もちろん、毎朝、観てます」「素敵なTシャツ」「もう！朝ドラど！ハマりです」などの声が寄せられている。