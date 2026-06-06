U-16日本代表の三井寺眞が途中出場から1ゴール1アシストを記録した

U-16日本代表は6月3日、U-16インターナショナルドリームカップ第1節でU-16コートジボワール代表と対戦して3-2で勝利した。

コートジボワール、アルゼンチン、フランスなどの強豪と対戦する今大会の初戦では、後半16分から出場したFW三井寺眞が存在感を示した。

1-2と1点ビハインドだったなかで投入された三井寺は、後半29分にMF梶山蓮翔のループパスを右サイドで受け取る。そして右から左へとボールを運んでいく。寄せてきたDFを手玉にとり、一気に3人を抜きさると、その後もDFをかわしながら、左のMF伊藤航へラストパスを送り、伊藤のゴールをアシストした。

0-2から同点に追い付いた日本は、さらに攻勢を強めて、後半32分には三井寺がDFを股抜きして、GKと1対1になると左足のシュートをゴールに決めて逆転した。

途中出場から1ゴール1アシストを記録して勝利の立役者となった三井寺だが、SNSでは、同点ゴールにつながった一連のプレーに注目が集まり「メッシかと思ったらミイデラッシンだった」「異次元な三井寺眞」「ドリブルやべーな マリノスはこの選手を大切にしてほしい」「三井寺くん取ったマリノスさすが」といった声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）