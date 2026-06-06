俳優の桜田通が、１３日午前０時配信スタートの縦型ショートドラマアプリ「ＲｅｅｌＳｈｏｒｔ」の連続ドラマ「ホームレス婚〜彼の正体は億万長者？！〜」に主演することが６日、発表された。ヒロインは志田音々が演じる。

王道の「身分隠し（王子様）」「逆転（復讐、ふくしゅう）」など、痛快＆胸キュン要素満載のシンデレラストーリー。自分を捨てた婚約者（梶山武雅）が、いとこ（入山杏奈）と結婚することになった彩音（志田）。母親と祖母に会わせる顔がないと、偶然出会ったホームレス（桜田）と結婚を決意するが、その男性は国内屈指の財閥のＣＥＯだった―。

桜田は「スピード感のある展開で楽しく（台本を）読むことができました。王道の面白さとテンポの良さが両方ある作品。現実ではなかなかできないような爽快な逆転劇も、この作品の見どころだと思いますね」と紹介。全世界に配信されるが「海外に届く作品に関われることは、今の自分にとっても挑戦の一つだったのでうれしく、楽しみに感じました。日本の作品を世界に届けられる可能性が広がっていることを魅力的に感じています」とコメントした。

健気で家族思いのヒロイン役の志田は「根底にある意志の強さを、笑顔で表現することを大切にしました。笑顔でいる強さを意識しつつ、ハプニングが起きた時の驚きや悲しみの表現とのコントラストを意識して演じました」と説明。桜田については「自分を犠牲にしてまで守ってくれる姿が愛（いと）おしくて格好いいので、キュンキュンしていただけたら」とＰＲした。