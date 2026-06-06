【ＮＰＢ今日の見どころ】ヤクルトの高梨が自身の２００登板目で１２球団勝利達成なるか 昨年は敗れて達成ならず
☆ヤクルト―日本ハム（１４：００・神宮）ヤクルト＝高梨、日本ハム＝山崎
ヤクルトは５日の日本ハムとの初戦を延長の末に１―３で落とした。巻き返しを狙う６日は今季ここまで５勝１敗の高梨が先発する。高梨は自身が１４〜１８年に所属した日本ハムに勝てば１２球団勝利となる。リーチがかかっていた昨年６月１１日に日本ハム戦（エスコン）に登板したが４回９安打６失点で敗戦。リーチをかけてから２度目の対戦でリベンジし、１２球団勝利とできるか。
高梨の対戦チーム別の勝敗は
相手 登板 勝利―敗戦
Ｄ ２８ ４―１２
広 ２５ ８― ７
中 ２４ ８― ８
神 ２３ ４― ６
巨 １９ ４― ４
ヤ ４ １― ０
ソ １７ ４― ４
オ １６ ６― ２
西 １５ ４― ４
楽 １３ ３― ３
ロ １３ ４― ３
日 ２ ０― １
ヤクルトに移籍後の２０年９月１７日にＤｅＮＡ戦で勝って１１球団に勝利。そこからあとは古巣の日本ハム戦だけとなっており、リーチがかかってから昨年が日本ハム戦の初登板だったが、叶わなかった。くしくも５日の登板でプロ２００登板目。今度こそ白星をつかみたいところだ。
（その他のカード）
☆巨人―ロッテ（１８：００・東京ドーム）巨人＝ウィットリー、ロッテ＝田中
☆ＤｅＮＡ―ソフトバンク（１４：００・横浜）ＤｅＮＡ＝庄司、ソフトバンク＝前田悠
☆中日―西武（１４：００・バンテリンドーム）中日＝大野、西武＝隅田
☆阪神―楽天（１４：００・甲子園）阪神＝村上、楽天＝早川
☆広島―オリックス（１４：００・マツダスタジアム）広島＝森下、オリックス＝田嶋
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順