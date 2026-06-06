☆ヤクルト―日本ハム（１４：００・神宮）ヤクルト＝高梨、日本ハム＝山崎

ヤクルトは５日の日本ハムとの初戦を延長の末に１―３で落とした。巻き返しを狙う６日は今季ここまで５勝１敗の高梨が先発する。高梨は自身が１４〜１８年に所属した日本ハムに勝てば１２球団勝利となる。リーチがかかっていた昨年６月１１日に日本ハム戦（エスコン）に登板したが４回９安打６失点で敗戦。リーチをかけてから２度目の対戦でリベンジし、１２球団勝利とできるか。

高梨の対戦チーム別の勝敗は

相手 登板 勝利―敗戦

Ｄ ２８ ４―１２

広 ２５ ８― ７

中 ２４ ８― ８

神 ２３ ４― ６

巨 １９ ４― ４

ヤ ４ １― ０

ソ １７ ４― ４

オ １６ ６― ２

西 １５ ４― ４

楽 １３ ３― ３

ロ １３ ４― ３

日 ２ ０― １

ヤクルトに移籍後の２０年９月１７日にＤｅＮＡ戦で勝って１１球団に勝利。そこからあとは古巣の日本ハム戦だけとなっており、リーチがかかってから昨年が日本ハム戦の初登板だったが、叶わなかった。くしくも５日の登板でプロ２００登板目。今度こそ白星をつかみたいところだ。

（その他のカード）

☆巨人―ロッテ（１８：００・東京ドーム）巨人＝ウィットリー、ロッテ＝田中

☆ＤｅＮＡ―ソフトバンク（１４：００・横浜）ＤｅＮＡ＝庄司、ソフトバンク＝前田悠

☆中日―西武（１４：００・バンテリンドーム）中日＝大野、西武＝隅田

☆阪神―楽天（１４：００・甲子園）阪神＝村上、楽天＝早川

☆広島―オリックス（１４：００・マツダスタジアム）広島＝森下、オリックス＝田嶋

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順