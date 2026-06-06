◆「いつでも離婚していい」→資産家の娘の衝撃ルールに隠された、ぐうの音も出ない投資の鉄則

育休中に株式投資を本格開始し、わずか2年で資産1億円を築き上げた現役ママ投資家・ちょる子著『ママ投資家が育休中に1億貯めた株式投資』。子育てや仕事と両立しながら、どうやって株で稼ぐのか？ 株式投資を始めたきっかけから、大きな損失を乗り越え、億り人に到達するまでの試行錯誤、資産4億円超を築き上げた考え方や具体的な投資手法までわかりやすく解説！

表面的な魅力に惑わされない

「本質を見抜く力」と「明確な出口戦略」

実業家の家庭に育ったママ投資家・ちょる子さんのエピソードには、私たち個人投資家が相場と向き合う上でハッとさせられる重要な教訓が隠されています。

彼女の両親は経営者で、客観的に見れば非常に裕福な家庭でした。しかし、交際相手にその資産背景を伝えた途端、目の色を変える男性が少なくなかったそうです。「働く必要なんてないんじゃない？」と冷やかされたり、元恋人に至っては「そのうち彼女の持ち物件で自分の薬局を開くんだ」と周囲に吹聴したりする始末でした。

そんな経験から男性不信になりかけていたちょる子さんですが、のちに夫となる男性は全く違いました。彼女の実家の話をしても態度を変えず、お金への執着を見せずに「一人の人間」として真っ直ぐに向き合ってくれたのです。

「付加価値」ではなく「本質」を見極める

この夫の姿勢は、そのまま投資における銘柄選びの鉄則に通じます。私たちは銘柄を探す際、つい「配当利回りが異常に高い」「SNSで話題のテーマ株だから」「豪華な株主優待があるから」といった表面的な付加価値（＝実家の資産）に目を奪われがちです。

しかし、そうした目先の魅力だけで投資判断を下すと、業績悪化などの本質的なリスクを見落としてしまいます。企業の本来の稼ぐ力やビジネスモデルの強靭さという「企業そのものの価値」を冷静に見極める姿勢こそが、長期的なリターンを生み出すのです。

依存しない心と、自分なりの「出口戦略」

さらに興味深いのは、ちょる子さんが持っていた結婚に対する少し変わった覚悟です。彼女は「子どもを授かれたら、いつ離婚してもいい」という思いを秘めていました。

一見ドライに聞こえるかもしれませんが、投資の世界ではこの「依存しない心」と「明確な出口戦略」が身を助けます。特定の銘柄に感情移入して「惚れ込んで」しまうと、売り時（利益確定や損切り）を逃して大きな損失を抱えることになりかねません。

「目標の利益に達したら売却する」「投資の前提条件が崩れたら手放す」というドライなルール（＝いつでも離れる覚悟）を持っておくことで、感情に流されない冷静な資産運用が可能になります。対象の「本質」を見抜く眼と、いざという時の「出口戦略」。彼女の生き方から、ブレない投資家としてのマインドを学ぶことができるのではないでしょうか。

※本稿は『ママ投資家が育休中に1億貯めた株式投資』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。