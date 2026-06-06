サッカーＷ杯北中米３カ国大会（１１日開幕）に向けて、メキシコ・モンテレイで事前合宿を行っている日本代表は４日（日本時間５日）、合宿初日から時間と場所を変更してトレーニングを行った。グラウンド入りの際には地元の子どもたちから大きな声援。その中で、思わず笑顔になるようなほっこりシーンがあった。

上方から練習場に向けて坂道を下ってくる５人の姿が。その中にＧＫ鈴木彩艶（パルマ）、ＭＦ鈴木唯人（フライブルク）、ＤＦ鈴木淳之介（コペンハーゲン）の“鈴木３人衆”が勢ぞろい。この日から急遽、日本代表が訪れた地元ファンは大興奮で「スズキ！スズキ！」コール。ただ、誰に対するものか真相は不明だ。

すると、後列中央にいた鈴木彩艶が手をたたいてこたえた。隣にいたＤＦ瀬古歩夢（ルアーブル）は笑顔で鈴木彩艶の肩をぽんっと叩き和やかなムードだ。一方でその後も「スズキ！」と呼びかける声はやまず。すると、前列で笑顔を見せていたＭＦ伊東純也（ゲンク）が「淳之介呼ばれてるよ」とツッコミ。鈴木淳之介は苦笑いで「俺じゃないです」と答えていた。