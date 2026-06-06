歌手の中森明菜が６日放送のフリーアナウンサー・徳光和夫さんがパーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）にゲスト出演した。

録音放送となった出演。徳光さんは中森を「永遠のアイドルにして永遠の歌姫」と紹介。再会に「久しぶりだなぁ」とかみしめると中森は「ごぶさたしております」とあいさつ。さらに徳光さんは「目がきれいだね。昔のまんまだな」と感動した。

徳光さんは「正直なところ、お目にかかれてこんな嬉しいことはないですよ」と感謝し「よく出てくれたね、この番組」と聞くと中森は「とんでもないです。トクさん、もう毎週、テレビでお会いしてるので、なんかすごく身近に感じて」と徳光さんがＭＣを務めるテレビ朝日系「路線バスで寄り道の旅」（日曜・午後３時２０分）を欠かさず見ていることを伝えた。

これに徳光さんは「まさか、中森明菜が見ているとは思わなかった」と感動。中森は「必ず拝見させていただいてます」と伝えると、徳光さんは「今後も意識して」と返していた。