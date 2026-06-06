元NGT48川越紗彩、ほぼ水着＆ランジェリーで封印していた“肌見せ”解禁 グラビア色を強めた全81Pのデジタル写真集
元NGT48の川越紗彩によるデジタル写真集『なんとかなるかも』が、6月15日に発売されることが決定した。
【写真】ブラックドレスから美脚を披露する川越紗彩
本作は、2025年10月14日に発売された1st写真集『なんとかなるなる』の未公開アザーカットのみで構成されたデジタル限定作品。同作はインドネシア・バリで撮影され、リゾートならではの開放感あふれるロケーションの中で、これまで見せたことのなかった大胆な表現にも挑戦したことで話題を集めた。
写真集発売後にはSNS上で大きな反響を呼んだが、撮影現場では約2万枚ものカットが撮影されていたという。今回、「このまま世に出さないのはもったいない」という思いから、アザーカットだけで再構成した新たな写真集の発売が実現した。
掲載カットは川越自身がセレクト。紙版では恥ずかしさから掲載を見送った写真も、「デジタルなら見せてもいいかも」と考え、自ら収録を決めたという。全81ページにわたり、水着やランジェリーカットを中心に構成されており、1st写真集以上にグラビア色を強めた内容となっている。
表紙には、胸元にレースリボンをあしらった水色のランジェリー姿を採用。少し口元を緩めた自然体の表情が印象的なカットで、紙版とは異なる雰囲気を打ち出している。タイトルの『なんとかなるかも』の文字も前作に続いて川越本人の直筆で、ファンカラーでもあるオレンジ色で記された。
誌面には、水色のランジェリー姿で振り返るバックショットをはじめ、透け感のあるピンクランジェリー、真っ赤なランジェリー、水着姿などを収録。さらに、1st写真集の表紙にも使用された黒ランジェリーカットや、自身のオリジナルキャラクター「うさーや」をイメージしたバニースタイルなど、多彩な衣装で魅力を披露している。
また、バリのクタビーチで撮影した黄色の水着カットや、黒のランジェリーにキャミソールを羽織ったカットなども収録。大人っぽい表情から無邪気な笑顔まで、川越の幅広い魅力を堪能できる内容となった。
巻末には、アザーカット版の発売に寄せた川越のメッセージを掲載。さらに、自身が描く人気キャラクター「うさーや」「べあーや」「ねーやん」に加え、新キャラクター「ぞーやん」「とらーや」の描き下ろしイラストも収められている。
川越はこの度、1st写真集『なんとかなるなる』がご好評につき、未公開のアザーカットをたっぷり収録した電子版『なんとかなるかも』の発売が決定いたしました！1st写真集には入りきらなかったお気に入りのカットや、ここでしか見られない特別な写真をたくさん詰め込んだ一冊になっています！」と紹介。
「『なんとかなるなる』を楽しんでくださった方にも、これから初めて見てくださる方にも、ぜひお手に取っていただけたらうれしいです！『なんとかなるかも』も、沢山の方に愛していただけますように！」とコメントしている。
川越は2000年10月14日生まれ。茨城県出身。2018年、NGT48の2期生として活動開始。シングル6作連続選抜入りをし、2024年2月末にNGT48から卒業。現在はインフルエンサー、モデルとして活動中。2025年10月14日25歳の誕生日に1st写真集『なんとかなるなる』を発売した。
【写真】ブラックドレスから美脚を披露する川越紗彩
本作は、2025年10月14日に発売された1st写真集『なんとかなるなる』の未公開アザーカットのみで構成されたデジタル限定作品。同作はインドネシア・バリで撮影され、リゾートならではの開放感あふれるロケーションの中で、これまで見せたことのなかった大胆な表現にも挑戦したことで話題を集めた。
掲載カットは川越自身がセレクト。紙版では恥ずかしさから掲載を見送った写真も、「デジタルなら見せてもいいかも」と考え、自ら収録を決めたという。全81ページにわたり、水着やランジェリーカットを中心に構成されており、1st写真集以上にグラビア色を強めた内容となっている。
表紙には、胸元にレースリボンをあしらった水色のランジェリー姿を採用。少し口元を緩めた自然体の表情が印象的なカットで、紙版とは異なる雰囲気を打ち出している。タイトルの『なんとかなるかも』の文字も前作に続いて川越本人の直筆で、ファンカラーでもあるオレンジ色で記された。
誌面には、水色のランジェリー姿で振り返るバックショットをはじめ、透け感のあるピンクランジェリー、真っ赤なランジェリー、水着姿などを収録。さらに、1st写真集の表紙にも使用された黒ランジェリーカットや、自身のオリジナルキャラクター「うさーや」をイメージしたバニースタイルなど、多彩な衣装で魅力を披露している。
また、バリのクタビーチで撮影した黄色の水着カットや、黒のランジェリーにキャミソールを羽織ったカットなども収録。大人っぽい表情から無邪気な笑顔まで、川越の幅広い魅力を堪能できる内容となった。
巻末には、アザーカット版の発売に寄せた川越のメッセージを掲載。さらに、自身が描く人気キャラクター「うさーや」「べあーや」「ねーやん」に加え、新キャラクター「ぞーやん」「とらーや」の描き下ろしイラストも収められている。
川越はこの度、1st写真集『なんとかなるなる』がご好評につき、未公開のアザーカットをたっぷり収録した電子版『なんとかなるかも』の発売が決定いたしました！1st写真集には入りきらなかったお気に入りのカットや、ここでしか見られない特別な写真をたくさん詰め込んだ一冊になっています！」と紹介。
「『なんとかなるなる』を楽しんでくださった方にも、これから初めて見てくださる方にも、ぜひお手に取っていただけたらうれしいです！『なんとかなるかも』も、沢山の方に愛していただけますように！」とコメントしている。
川越は2000年10月14日生まれ。茨城県出身。2018年、NGT48の2期生として活動開始。シングル6作連続選抜入りをし、2024年2月末にNGT48から卒業。現在はインフルエンサー、モデルとして活動中。2025年10月14日25歳の誕生日に1st写真集『なんとかなるなる』を発売した。