息子が初めてランドセルを背負い…余命３ヶ月の父の涙にもらい泣き＜余命３ヶ月のサレ夫＞

主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。

6月5日（金）に放送された第7話では、余命３ヶ月の宣告を受けた主人公・高坂葵（白洲迅）が、息子の蓮（小野晄士朗）とランドセルを買いに行く展開が描かれた。

【映像】ランドセルを背負う息子に涙…

◆「早く背負って行きたいな」

第7話では、葵が息子の蓮と一緒に“やりたいことリスト”を作る展開が描かれる。

すると、葵の母親・恵子（舟木幸）が「私からも1ついいかな？ 蓮のランドセル買いに行きたいんだけど」と切り出した。

葵は「こんなに早く買うものなの？」と戸惑うも、妹の楓（森日菜美）から「ゴールデンウィークに予約する人もいるって聞くから、むしろ遅いくらいなんじゃない」と言われ、ランドセルを買いに行くことに。

店でさまざまなランドセルを背負ってみる蓮を眺め、嬉しそうにしつつも、この先の余命を思ってか複雑そうな顔を見せる葵。「ねえ、パパはどっちがいい？」と尋ねる蓮に、葵は今にも泣きそうな表情で「えっ、パパは…パパは、蓮が好きなほうがいいな」と答える。

「（学校に）早く背負って行きたいなあ」とつぶやき、未来を楽しみに待つ蓮に、葵は目元をぬぐう。見ていて思わず涙腺が緩んでしまう切ない一幕となっていた。