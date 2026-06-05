【闘病】”頭に爆弾”を抱えた『脳動脈瘤』 障害のある息子を育てる母を襲った絶望…

頭を抱えて寝込むほどの激しい頭痛。セカンドオピニオンで発覚したのは、脳幹近くで急成長を続ける「脳動脈瘤」でした。全介助が必要な脳性麻痺の息子さんを育てる永島さんは、「この子の育児をずっと元気で続けたい」という強い思いを胸に、手術とそれに続く過酷なリハビリを乗り越えました。今回は永島さんに、命の危機を救った早期受診の大切さや、病気を通じて気づいた「周囲に頼る勇気」について話を聞きました。

※2025年5月取材。

※この記事はメディカルドックにて『【闘病】「全介助が必要な子をもつ母」に『脳動脈瘤』発覚… “脳梗塞”も発症』と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。

体験者プロフィール：

永島 祥子

東京都在住、1982年生まれ。診断時の職業は専業主婦。2024年7月、脳幹に近い小脳部分に成長中の脳動脈瘤が発覚し、血管内手術（ステント留置とコイル塞栓術）を受けることを決意。手術の合併症で軽い小脳梗塞を起こすも、高次脳機能や運動機能に大きな後遺症は残らずステント留置も動脈瘤もMRI上では経過良好。高校生のときから慢性的な頭痛に悩まされてきたが、脳の血流が全体的に改善されたこともあるのか頭痛がほぼゼロに。

日常生活に支障をきたすほどの頭痛。セカンドオピニオンの末に判明した病名は

編集部

病気が判明した経緯について教えてください。

永島さん

2024年5月頃、左の首筋から後頭部にかけてズキズキとした痛みが始まりました。異常を感じて、6月に町の脳神経外科を受診。MRI検査の結果、右側の太い血管に脳動脈解離があると診断され、医師から「絶対安静」との指示を受けました。血管が裂ければ命に関わるため、力を入れることを避けるようにと言われました。しかし、不安が募り翌日セカンドオピニオンを受けると、左側の脳幹近くの小脳の血管分岐部に9mmの脳動脈瘤があることが判明しました。「瘤が破裂すると、くも膜下出血につながる可能性がある」と説明され、手術には「開頭手術（クリッピング術）」と「血管内手術（コイル塞栓術）」の選択肢があることも教えてもらいました。

編集部

そこからどうなったのですか？

永島さん

7月、手術前の脳カテーテル検査で脳動脈瘤が1カ月で9mmから13mmへ急成長していることが判明。担当医から「破裂していたら脳幹が近いため、命を落とす危険があった」と言われ、手術の必要性を強く感じました。そして8月2日、血管内手術（ステント留置とコイル塞栓術）の手術を受けました。瘤の周囲には多数の細い血管が形成されており、それらを慎重に確認しながら、重要な血管を残しつつコイルで瘤を完全に塞ぐ処置がおこなわれました。幸い、手術は無事成功しました。

編集部

成功に終わってよかったですね。

永島さん

ところが手術当日の夜にステントの影響で小脳梗塞を発症し、ICUで治療を受けました。術後は、手の力が入らない状態やふらつき、しびれ、言葉が出にくいなどの症状がありましたが、リハビリテーション（以下、リハビリ）に励み、高次脳機能や運動機能に大きな障害は残りませんでした。慢性的な頭痛もなくなり、生活の質が向上したと感じています。

編集部

最初に診断がついたときの心境について教えてください。

永島さん

「頭に爆弾を抱えて生きているようなものだ」と感じました。「瘤が破裂したらどうしよう」と不安に襲われましたが、医師は「気にしすぎず、ストレスをためないで、無理をしないように」と優しく声をかけてくれました。私は、全介助が必要な脳性麻痺の息子（取材時11歳）を育てています。子どもは成長とともに重くなり、脳動脈瘤を抱えながらの子育てに、正直、絶望を感じました。

編集部

それは苦労されますね。

永島さん

ただし、瘤を塞げば「くも膜下出血」のリスクはほぼなくなるということも理解していました。そのため、迷わず手術を決意しました。息子が体調を崩すことも減り、学校に安定して通えるようになった今が最適なタイミングだと考えました。脳性麻痺の子どもを育てる母親として、手術やリハビリの知識もあり、仮に後遺症が残っても息子の体調が安定している今なら、自分も日中にリハビリへ励み、回復できるはずだという直感がありました。

編集部

診断されるまでに自覚症状などはあったのでしょうか？

永島さん

2024年5月頃から、左の首筋から後頭部にかけてズキズキとした痛みが始まり、日常生活に支障をきたすほどでした。ロキソニンを毎食飲んでも効かず、頭を抱えて寝込むほどの状態でした。おそらく脳動脈瘤や脳動脈解離の影響による痛みだったのではないかと思います。翌月からはロキソニンが効く日が出てきて、7月には頭痛の頻度が減りました。この時点で検査を受けず、治療に踏み切っていなかったらと思うとゾッとします。早期の診断と治療に進んだことで命が助かったのだと強く感じています。

「この子の育児を、ずっと元気で続けたい」その想いが病気を乗り越える力に

編集部

どのように治療を進めていくと医師から説明がありましたか？

永島さん

医師からは、「手術をすべきかどうか」という意見は示されず、事実だけを伝えられました。開頭手術（クリッピング術）と血管内手術（コイル塞栓術）の説明を受け、「患者さんに負担の少ない方法を中立な立場で判断して決める」と言われました。私は開頭手術（クリッピング術）を希望しましたが、医師からは「まずは検査で瘤の状態を詳しく確認して最適な方法を決めるのが先」と説明されました。結果、瘤は太い血管の分岐部分にあり、複雑に血管が絡んでいたため、血管内手術（コイル塞栓術）を選択しました。

編集部

手術を進言するのも勇気が要りそうです。

永島さん

リスクの説明は最低限で、過度に不安を煽られなかったことで、手術に踏み切る決意を固められたのかもしれません。手術は慎重に進められました。術後に脳の画像を見せてもらい、血管が美しく整えられ、瘤の周囲の血管は丸く残され、その中心がコイルでしっかり埋められている様子を見て、「綺麗に処置してもらえた」と安心しました。

編集部

発症後、生活にどのような変化がありましたか？

永島さん

降圧剤を毎日服用し、高血圧を回避する生活を心がけています。以前は、「丈夫で元気な母親だ」と過信していましたが、睡眠を優先し、健康に過ごすことを意識しています。子育てが始まってから、過労や緊張で高血圧気味となり、「ストレスや過労」が原因だと診断されました。

編集部

これまでの自分の行動などに後悔はありますか？

永島さん

30代前半から降圧剤を処方されていましたが、服用を怠り、血圧管理を軽視していました。今振り返ると、「高血圧＝命に関わる」という認識不足が最大の問題でした。「薬＝内臓を悪くする」「ステントなどの医療機器を入れる＝寿命が縮まる」といったイメージに引っ張られず、医学的な視点から物事を丁寧に理解し、適切に向き合うことが大切だと痛感しています。

編集部

治療・病気に向き合う上で心の支えになっているものを教えてください。

永島さん

一番の支えは息子の存在です。病気を乗り越える過程で、抱っこや介護、食事、リハビリに連れて行く-その全てができること自体が幸せなのだと気づき、「この子の育児をずっと元気で続けたい」と思うようになりました。手術後、一時的に左手の力が入らず、息子の車椅子への移乗ができない時期がありましたが、息子が学校に行っている間にリハビリを続け、退院後は杖を使いながら徐々に回復。看護師さんやデイサービスのスタッフさんなど、今では誰もが「去年脳梗塞をしたこと」を忘れているほどです（笑）。障害のある息子の存在は、負担に感じることもありましたが、結果として、自分の回復を後押ししてくれる大きな力になりました。

編集部

もし昔の自分に声をかけられたら、どんな助言をしますか？

永島さん

「肩の力を抜いて、周りの評価を気にしすぎないで」と伝えたいです。もっと早く周囲の人に頼ることを覚えていればよかったと思います。脳動脈瘤が判明して初めて息子をショートステイにお願いし、福祉サービスの大切さを痛感しました。治療や療養に専念できたのは、放課後デイサービスや訪問事業所のおかげです。病気を経験し、親の健康が子どもの人生に大きな影響を与えることを深く理解しました。社会全体で子育て世代の健康を支える仕組みがもっと必要だと感じています。

過度に心配しすぎず、冷静に状況を判断し、自分にとって最適な選択をしてほしい

編集部

現在の体調や生活などの様子について教えてください。

永島さん

2024年8月の手術後に小脳梗塞を発症し、毎朝タケキャブ（胃薬）、バイアスピリン（抗血小板薬）、エフィエント（抗血小板薬）を服用していましたが、2025年4月に2種類の抗血小板薬のうち、エフィエントを中止しました。子育てに追われ、夜更かしが習慣になっていましたが、病気を経験し、生活リズムを改善しました。また、ストレスをためないよう心がけ、健康を最優先にしています。血圧は大幅に下がり降圧剤なしでも問題ない状態になりました。血液をサラサラにする薬（抗血小板薬）は一生続けるものだと思っていましたが、必ずしもそうではないと知り、それは意外な発見でした。

編集部

医療従事者に望むことはありますか？

永島さん

まずは医療従事者の方々への深い感謝を伝えたいです。特に、手術を担当してくださった先生には心から感謝しています。手術前の診察では、「息子さんは大丈夫ですか？」と声をかけてくださり、患者の人生や家族まで考えてくれる姿勢に信頼を感じました。医療従事者は病気を治すだけでなく、患者の生活や心の負担まで考えながら接してくださる存在です。その姿勢に励まされ、救われたことは、これからの人生において忘れることはありません。

編集部

この体験を通して、最も伝えたいことがありましたらお願いします。

永島さん

過度に病気を心配しすぎる必要はありませんが、生活に支障をきたすほどの異変があった場合は、症状が落ち着いたとしても受診してほしいです。特に、子育て真っ最中で時間もお金もない世代こそ、「自分と子どもを守るため」と考え、受診を控えないでほしいと思います。こうした世代が命を落としてしまうような社会になってほしくないと強く願っています。

編集部

最後に、読者に向けてのメッセージをお願いします。

永島さん

同じ「脳動脈瘤」でも症状や治療法、経過は人それぞれです。大切なのは医師・医療と向き合い、自分のケースを理解すること。病気になると、周囲から様々な助言を受けますが、冷静に状況を判断し、自分にとって最適な選択をすることが大切です。私の場合は瘤の成長速度や位置、年齢、障害のある息子の存在を考え、手術を決断しました。脳動脈瘤が発見されて不安に押しつぶされそうでしたが、そんなとき、息子が幼い頃に医師からかけられた「起こるかどうか分からないことを恐れすぎず、実際に起きたら適切な対応をすれば大丈夫」という言葉が支えになりました。過度に恐れず、必要なときには医療を頼りながら、適切な対応を心がけてほしいと思います。

編集部まとめ

「どんな病気も過度に恐れず、冷静に状況を判断する」ことはどんな病気にも共通する大切なことだと思います。永島さんの体験から、子育て世代や働き盛りの人々が健康を軽視せず、医療と向き合うことの重要性を教えてもらうことができたと感じます。少しでも多くの人の参考になれば幸いです。

なお、メディカルドックでは病気の認知拡大や定期検診の重要性を伝えるため、闘病者の方の声を募集しております。皆さまからのご応募お待ちしております。

記事監修医師：

村上 友太（東京予防クリニック）

※先生は記事を監修した医師であり、闘病者の担当医ではありません。