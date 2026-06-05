「人生100年時代」 いつまでも『健康な膝』でいるためのコツを医師が解説

人生100年時代といわれる今、長く自分の足で歩き続けるためには膝の健康維持が重要です。膝の不調は高齢になって突然起こるものではなく、日常生活の積み重ねが影響するケースもあります。本記事では、将来の膝トラブルを防ぐためのポイントについて、まつおか整形外科クリニック院長の松岡大輔先生に話を聞きました。

※2026年3月取材。

監修医師：

松岡 大輔（まつおか整形外科）

2012年近畿大学医学部卒業。生長会府中病院にて初期臨床研修を修了後、同院整形外科に勤務。奈良県立医科大学附属病院、高清会香芝旭ヶ丘病院整形外科などで研鑽を積み、2024年奈良県立医科大学大学院医学研究科博士課程修了。

人生100年時代、健康な膝で長く歩くために

編集部

近年は人生100年時代とよくいわれます。長く自分の足で歩き続けるためには、やはり足腰の健康がカギになるのでしょうか？

松岡先生

「人生100年」は決して大げさではないと考えています。長い人生において、自分の足で歩き続ける健康状態の維持は、生活の質を保つうえで重要です。なかでも膝は体重を支える関節であり、加齢とともに負担が蓄積しやすい部位です。膝の機能が低下して移動が制限されると、活動量だけでなく、生活全体の活力まで損なわれてしまいます。

編集部

加齢に伴う膝のトラブルとして代表的な疾患は何でしょうか？

松岡先生

代表的な疾患は変形性膝関節症です。加齢だけが要因ではないものの、中高年以降に多く見られる疾患です。膝関節の軟骨が摩耗し、骨の変性や炎症が加わることで痛みや可動域制限が起こります。進行すると歩行や階段昇降などの日常動作が難しくなり、杖が必要になるなど活動性が低下する恐れがあります。

編集部

変形性膝関節症になるとどのような症状が表れますか？

松岡先生

初期には立ち上がりや歩き始めに膝が痛む、階段の上り下りがつらいといった症状が表れます。しばらくすると楽になる場合もあるため、様子を見てしまう人も少なくありません。しかし進行すると、膝関節が曲がりにくい、伸びにくいといった症状や関節の変形も表れます。症状が思い当たる人は、早期に整形外科へ相談してください。

編集部

変形性膝関節症は早期発見が重要なのですね。

松岡先生

はい。初期段階で状態を把握し、膝への負担を軽減させれば、進行を抑えられる可能性があります。診察や画像検査によって状態を確認して、必要に応じた運動療法や生活習慣の改善が求められます。

膝の健康維持に向けて知っておきたいポイント

編集部

最近「ロコモティブシンドローム」という言葉もよく耳にしますが、具体的にどのような状態なのでしょうか？

松岡先生

ロコモティブシンドロームとは、関節や筋肉の機能が低下し、移動能力が衰える状態です。主に加齢に伴う筋力低下や、変形性膝関節症などが原因で起こります。進行すると転倒しやすくなり、要介護のリスクが高まります。

編集部

「要介護」と聞くと高齢者のイメージがありますが、若い世代にも関係あるのでしょうか？

松岡先生

ロコモティブシンドロームは、必ずしも高齢者だけの疾患ではありません。運動不足や筋力低下、姿勢の乱れなどが続くと、中年期から移動機能が低下するケースもあります。年齢的に早い段階から体を動かす習慣を持つと予防につながります。

編集部

筋力の低下だけでなく、加齢に伴う「骨」の老化も気になります。何か気をつけるべき疾患はありますか？

松岡先生

「骨粗しょう症」という言葉もここ10～20年で広く知られるようになりました。骨粗しょう症は骨密度の低下や骨質の劣化により骨が脆くなり、骨折しやすくなる疾患です。自覚症状に乏しいため気づかないうちに進行する傾向にあります。軽く転んだだけで骨折（脆弱性骨折）し、初めて気づく人も少なくありません。

編集部

骨粗しょう症はどのように発見するのでしょうか？

松岡先生

脆弱性骨折の有無や骨密度測定、血液検査などで評価します。骨粗しょう症と診断された場合、内服薬や注射による治療で骨の吸収を抑制したり、骨形成を促進したりするタイプの薬剤があり、状態に応じた治療が行われます。また、栄養や運動習慣のアドバイスも受けられます。

膝を守る生活習慣

編集部

膝を守るために日常生活で意識すべき点はありますか？

松岡先生

体重管理と適度な運動です。体重が増えると膝にかかる負担も大きくなります。無理のない範囲で歩行や筋力トレーニングを行い、膝を支える筋肉を維持しましょう。

編集部

運動を続けるうえで注意点はありますか？

松岡先生

急に強度の高い運動を始めるのではなく、段階的に取り組んでください。膝に強い衝撃がかかる運動は控え、痛みがある場合、無理をしないようにしましょう。医師や理学療法士などの指導の下で進めれば、より安全です。

編集部

いつまでも健康な膝でいるために、ほかに知っておくべき情報はありますか？

松岡先生

膝の健康維持には、継続した運動が求められます。運動を続けるための環境づくりも大切です。例えば、一緒に散歩をする仲間がいれば外出や運動の機会が増え、活動量の維持につながります。一方で、孤立した生活ではどうしても動く機会が減少します。クリニックや地域の運動教室などを活用し、同じコミュニティの仲間と一緒に取り組めば、無理なく運動を継続しやすくなります。

編集部

最後に、メディカルドック読者へのメッセージをお願いします。

松岡先生

痛みを感じた場合は「年齢のせい」と我慢せず、まずは整形外科を受診してください。膝の痛みだと思っていても、実際には股関節など別の部位が原因となっているケースもあります。そのため医師の診察やX線（レントゲン）、エコー、MRIなどで詳細な状態を確認し、適切な診断を行うことで治療方法の選択肢が明確になります。万が一診断がつかなくても改善の糸口は見つかります。不安を軽減するためにも、気になる症状があれば早めの受診を推奨します。

編集部まとめ

膝の健康を保つためには、痛みが出てから対処するのではなく、早い段階で状態を把握し、日常生活を見直す姿勢が求められます。運動習慣や体重管理、必要に応じた検査などを通して、将来の膝トラブルを予防していきましょう。

医院情報

まつおか整形外科クリニック

所在地 大阪府松原市新堂4丁目1186-1 松原新堂クリニックビル2F

診療科目 リハビリテーション科、整形外科

診療時間 午前: 月火水金土9:00～12:45

午後: 月火水金14:15～18:00

休診日 木・日・祝

072-247-5650

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