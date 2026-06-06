チップが増えれば、笑顔もこぼれる。谷口彩菜が見せたキュートな表情に、画面越しの視聴者も引き込まれた。

【映像】あざとポーカー美女、勝ちすぎて“えへへ顔”が止まらない

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第8回が5月30日に配信。暫定首位で予選テーブルDの後半戦に入った谷口が、手応えたっぷりの一局でさらにチップを積み上げた。

この場面では、まよんぬがクラブとハートの「KQ」、中川美優がハートとスペードの「A9」で参戦。谷口はダイヤの「K5」という同じスートの手札で勝負に入った。

フロップはダイヤの「6」、ダイヤの「10」、スペードの「A」。中川には「A」が当たり、谷口にはダイヤがあと1枚落ちればフラッシュ完成という形ができた。まよんぬにもストレートにつながる可能性が残り、3人それぞれに続行する理由がある局面だ。解説のAmuは「みんな絡んでいますね」と反応。実況のテツヤも「全員戦う理由がある三国志状態」と表現し、テーブル上の駆け引きを盛り上げた。

ターンはスペードの「Q」。これでまよんぬには「Q」のペアができた。一方の谷口は、ダイヤ待ちのフラッシュドローに加え、間の「J」が来ればストレートも完成するガットまでついた。フラッシュとストレートの両方が見える形となり、谷口は4000点をベット。まよんぬはしばらく考えた末にフォールドし、中川はコールした。

そしてリバーはダイヤの「4」。谷口が待っていたダイヤを引き込み、フラッシュが完成した。中川はフロップで「A」を当てていたが、最終的には谷口の役が上回る形となった。

ここで谷口は1万2000点をベット。中川がコールすると、両者のカードがオープンされ、谷口が2万3000点のポットを獲得した。解説のAmuも思わず「止まらない！」と声を上げた。

勝利を確認した谷口は、チップを引き寄せながら、じんわりとうれしそうな笑顔に。「うれしい…」と小さく本音を漏らすと、そのまま照れたような“えへへ顔”。視聴者からも「のってるなー 彩菜！」「笑顔が止まらない」「彩菜にっこにっこ」と声が上がり、勝ち方だけでなく、その素直なリアクションにも視聴者の目が向いた。

実況のテツヤは「フィーバータイム！谷口彩菜！」と声を張り上げ、止まらない勢いを伝えた。カードも表情も好調そのものだった谷口。暫定首位を走る彼女が、フラッシュ完成からの一撃で、さらにテーブルの主役となった一幕だった。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）