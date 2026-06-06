ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・午後８時）の公式インスタグラムに新キャストが登場した。

「第２２回 初登場」とし、「秀吉に上月城を任された尼子勝久／＃渡邉蒼 山中幸盛／＃廣瀬友祐」と紹介。７日放送の第２２回「播磨大誤算」に出演する俳優・渡邉蒼と廣瀬友祐の扮（ふん）そう姿が公開された。

小学生時代から子役として活躍した渡邉は、２０１８年の大河ドラマ「西郷どん」で主人公・西郷隆盛の幼少期を演じて注目を集めた。１９年のＮＨＫ連続テレビ小説「なつぞら」にも出演し、２４年７月から舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」にアルバス・ポッター役として出演するなど幅広く活動中だ。

尼子勝久は秀吉が上月城を陥落した際に、上月城を任された武将。山中幸盛はその家臣だ。ネット上では「蒼くん、かっこいいなぁ」「予告では一瞬だったけど映ったから今週が楽しみ」「『西郷どん』の子ども西郷さんが印象深い」「立派になりました」「西郷どん（子役）が尼子勝久として大河に戻ってきた」「ミュージカル界で活躍されているお二人！応援します、と勢い込んだけど…すぐに退場なのかな」などの声が上がっている。