モーニング娘。'26の牧野真莉愛(25)が、5月31日、エスコンフィールド北海道で開催されたプロ野球交流戦「日本ハム－巨人」でファーストピッチに登場した。6月24日に東京・日本武道館で開催されるコンサートでグループを卒業する牧野にとっては、モー娘。メンバーとして立つ最後のマウンドとなった。



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牧野は新庄剛志監督の顔が描かれたスカート姿で、新庄監督の現役時代の登場曲に乗って登場。コースは三塁側に外れたが、見事なノーバウンド投球を披露した。投球後には「（日本ハムOBの）斎藤佑樹さん、斎藤佑ちゃんに今回もピッチングを教えていただきました。佑ちゃん、見てる?」と呼びかけた。球場のファンにメッセージを求められると「LOVE新庄!」と声を張り上げ、変わらぬマイペースを貫いた。



6月2日に公開された斎藤佑樹氏のYouTubeチャンネルでは、牧野が斎藤氏から投球を教わる様子も紹介された。斎藤氏から卒業する心境についても質問され「卒業ができるということのありがたさもありますので、最後までモーニング娘。'26としてがんばりたいです」とコメント。寂しさもあるとしながら「自分で決めたので」と揺るがぬ思いをきっぱりと語っていた。練習ではしっかり60球投げ込むなど、約12年のモー娘。人生で培ったタフネスぶりもチラリと見せていた。



牧野は熱狂的な日本ハムファンとして知られ、エスコンフィールドでのファーストピッチは2024年6月2日、2025年4月27日に続き3年連続3度目。過去2度はいずれも見事なノーバウンド投球を披露していた。また、2018年には札幌ドーム、日本ハム戦以外でも交流戦のイメージキャラクターとして着ぐるみで登板するなどしていた。



（よろず～ニュース編集部）