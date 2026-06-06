レナト・カールが負傷、代役にはアッサン・ウエドラオゴが追加招集

ドイツ代表MFレナト・カールが、負傷によりワールドカップ（W杯）を欠場することが決まった。

ドイツ紙「ビルト」が報じている。現地時間6月5日の本大会前最後となるテストマッチ・アメリカ戦を翌日に控えた金曜日の公式練習で負傷。ドイツサッカー連盟（DFB）も欠場を発表しており、同メディアは「悲しい確信が支配している」「カールショック」と伝えている。

18歳のカールは練習終了の約20分前にピッチを後にしたものの、自力で地下へと歩いて向かった。その後にMRI検査を受けた結果、筋肉の負傷であることが判明。木曜日に開幕を控えるW杯を「筋肉の断裂」によって欠場することになった。

カールはドイツ代表の「シューティングスター」と目されており、W杯初戦でスタメン入りする可能性が非常に高かった。右ウイングのポジションを巡り、ガラタサライのレロイ・サネやシュトゥットガルトのジェイミー・レヴェリングとの三つ巴の争いで「一歩リードしていた」と評価されている。

この事態を受けて、ドイツ代表を率いるユリアン・ナーゲルスマン監督は追加招集を決定。ライプツィヒのアッサン・ウエドラオゴが代役としてチームに合流する。ウエドラオゴは前線の複数の位置をこなせる攻撃的MFであり、指揮官も「大ファン」であるという。度重なる負傷を乗り越えてシーズン終盤に力強く復帰していたウエドラオゴの動向を含め、カールの離脱がチームに与える影響に注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）