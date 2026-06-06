ガーナ代表がW杯で着用するユニフォームに注目

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月11日に開幕する。

新フォーマットでの開催となるなか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」はガーナ代表がW杯本大会で着用する一着に注目している。

今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの共同開催。3か国での共同開催は初となり、出場国も32チームから48チームへと増加した。4チームずつの12グループに分かれ、上位2チームと、3位チームの中で成績が上位の8チームが決勝トーナメント（ラウンド32）へと進出する。

各国本大会へ向けて準備を進め、着用する新ユニフォームも続々と発表している。ガーナ1stユニフォームは純粋なエネルギーを表現。白いベースに、赤、黄、緑の鮮やかなグラデーションで大胆な幾何学模様が広がる。

「国旗の色をリズムと動きで生き生きと表現したPumaらしい躍動感あるデザインになっている。象徴的なブラックスターがデザインの中央に堂々と配置した」

2ndユニフォームは力強さと楽観主義を放つゴールドを基調としており、「見る者の目を惹きつける。民族衣装ケンテをモチーフにした全面パターンが文化的な深みを加え、赤いトリムとブラックスターがガーナの伝統をデザインに結びつけている」と、ともさんは言及している。（FOOTBALL ZONE編集部）