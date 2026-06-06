伝説の「くしゃおじさん」登場…“名物おじさん”そろう野崎参道商店街 今夜テレビ大阪『誰も知らんキング』
6日放送のテレビ大阪『大阪43市町村を大調査！誰も知らんキング』（後7：54）では、「商店街の多い市町村ランキング」ランキングが紹介される。
【番組カット】SNSで話題のパン店「バードプルーム野崎」
独自の視点で大阪府43市町村を徹底リサーチし、番組オリジナルのランキングを作成。住んでいる人でも気づかない大阪の魅力を再発見できるバラエティー番組。
大阪には、なんと800以上の商店街（※番組調べ）がある。“大阪三大商店街”として知られる千林商店街・天神橋筋商店街・駒川商店街といった有名な商店街はもちろん、それ以外にも地元の人たちに愛される魅力あふれる商店街がたくさん。そこで、大阪府内43市町村にある商店街を独自にリサーチ。それぞれの市町村にある商店街の数を算出し、数が多い順にランキング。商店街の魅力に迫る。
JR野崎駅のすぐ近くにある大東市の野崎参道商店街は、全長約350メートルに46店舗が並ぶ歴史ある商店街。その先には、“野崎観音”の愛称で親しまれる慈眼寺があり、毎年5月初旬に開催される「野崎まいり」では、約200軒の露店が立ち並び、1週間でおよそ20万人が訪れる。
そんな商店街には名物おじさんがいっぱい。生花店「ローズガーデン」の店主、“紫陽花おじさん”として知られる市原英次さんは、花の勉強のためイギリス留学を経験し、現在はYouTubeで花の魅力を発信。登録者数はなんと1万人を超えています。
そしてSNSで話題のパン店「バードプルーム野崎」では、84歳の店主・辰巳三郎さんは今も現役でパン作り。早朝から働く姿が注目を集め、現時点での動画再生数は166万回を超えています。
そして、“伝説の人物”ともいわれている「くしゃおじさん」の姿も。個性豊かな名物おじさんたちは必見です。大東市に点在する商店街の、気になる総数とは。
このほか、泉佐野市の「つばさ通り商店街」や八尾市の「恩智駅ショッピングセンター」などが登場する。
【番組カット】SNSで話題のパン店「バードプルーム野崎」
独自の視点で大阪府43市町村を徹底リサーチし、番組オリジナルのランキングを作成。住んでいる人でも気づかない大阪の魅力を再発見できるバラエティー番組。
大阪には、なんと800以上の商店街（※番組調べ）がある。“大阪三大商店街”として知られる千林商店街・天神橋筋商店街・駒川商店街といった有名な商店街はもちろん、それ以外にも地元の人たちに愛される魅力あふれる商店街がたくさん。そこで、大阪府内43市町村にある商店街を独自にリサーチ。それぞれの市町村にある商店街の数を算出し、数が多い順にランキング。商店街の魅力に迫る。
そんな商店街には名物おじさんがいっぱい。生花店「ローズガーデン」の店主、“紫陽花おじさん”として知られる市原英次さんは、花の勉強のためイギリス留学を経験し、現在はYouTubeで花の魅力を発信。登録者数はなんと1万人を超えています。
そしてSNSで話題のパン店「バードプルーム野崎」では、84歳の店主・辰巳三郎さんは今も現役でパン作り。早朝から働く姿が注目を集め、現時点での動画再生数は166万回を超えています。
そして、“伝説の人物”ともいわれている「くしゃおじさん」の姿も。個性豊かな名物おじさんたちは必見です。大東市に点在する商店街の、気になる総数とは。
このほか、泉佐野市の「つばさ通り商店街」や八尾市の「恩智駅ショッピングセンター」などが登場する。