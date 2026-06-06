乃木坂46の3代目キャプテンで、今年5月の東京ドーム公演でグループを卒業した梅澤美波（27）が6日までに自身のインスタグラムを更新。神宮球場での始球式オフショットを投稿した。

5日、神宮で行われたヤクルト―日本ハム戦の始球式に登場した梅澤。高めに外れたものの見事なノーバウンド投球を披露した。自身初という大役を見事に務め球場を盛り上げた。

自身のインスタグラムで「明治神宮外苑創建100年を記念した『JINGU STADIUM DAY』の幕開けを飾る特別な一戦、『ヤクルトvs日本ハム』戦にて始球式を務めさせていただきました」と報告。

「たくさんの思い出が詰まった神宮球場に、新たな思い出を刻むことができ、心に残る一日になりました。試合も観戦させていただき、球場ならではの熱気とともに、素敵な時間を過ごすことができました」と特別ユニホームを結んだデニムオフショットを投稿した。

最後に「緊張した、、ありがとうございました！」と締めた。

ネットでは「脚長っ！」「スタイル良すぎ！」「着こなし方が好き」「神宮に立つ梅ちゃんは特別だよ」「可愛すぎ」などの声があがった。