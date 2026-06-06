若いときのちょっとした習慣の差が、その後の人生を大きく左右することがある。近年、健康や老化、メンタルには意外なものが深く関わっていることがわかってきている。医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオン氏が書き、世界20か国以上で続々刊行されている『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』からヒントを紹介しよう。（ダイヤモンド社書籍編集局・三浦岳）

「老化」はじつは30代から始まっている

20代の頃は無理がきいた身体も、30代に入ると「疲れが取れない」「太りやすくなった」といった変化が現れる。多くの人はこれを「忙しいから」「少し代謝が落ちただけ」と軽く考えがちだ。

しかし、医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオンによる『筋肉が全て』を読んで強く感じたのは、30代で「筋トレをするか、しないか」が、その後の人生を大きく左右するということだ。

本書は、現代人の多くの不調の根本原因が「筋肉の不足」にあると警鐘を鳴らす。

歳をとるにつれて、私たちの体では自覚しにくい恐ろしい変化が進行していく。著者は次のように警告している。

老化とは、筋肉や身体の組成に対する避けがたい生理学的変化のことだ。

多くの人の想像と違い、それは30代からすでに始まっている。

若いころに筋肉を強化しておくと、生物学的な予備能力を蓄えることができ、その効果は一生残る。――『筋肉が全て』より

30代で筋トレを「しない人」は、この静かに進行する筋肉の崩壊を放置することになる。失われた筋肉は体脂肪に置き換わり、将来的な病気のリスクを抱え込むことになる。

一方、30代で筋トレを「する人」は、一生効果が残る「生物学的な予備能力」という最高の資産を蓄えることができる。早くから筋肉に投資すれば、そのメリットは複利のように積み上がっていくのだ。

筋肉はパフォーマンスにも影響する

さらに、30代での筋トレがもたらす差は健康面にとどまらない。30代後半はキャリアにおいて重要な時期だが、筋肉の有無は人生の充実度にも直結する。以下は同書の記述だ。

ホルモンのバランスが大きく変わる30代後半から40代前半にかけて、健康な筋肉が心と身体に重要な役割を果たす。

キャリアの面でも重要な時期だが、健康な筋肉は仕事のパフォーマンスも向上させる。

身体に自信が持てるようになり、自己肯定感も増して、恋愛面にもよい影響がある。

運動が性欲を高めることも証明されている。――『筋肉が全て』より

筋肉という「鎧」を強化すれば、加齢によるホルモンバランスの変化にも打ち勝ち、活力に満ちた日々を送ることができる。身体への自信は自己肯定感を高め、仕事での成功や豊かな人間関係を引き寄せる強力な原動力となるのだ。

30代は、人生の後半戦をどう生きるかを決める分水嶺である。

将来の衰えに苦しむか、活力にあふれて生き抜くか。その残酷な差は、今日あなたが筋肉を鍛えるかどうかにかかっている。未来のために、いますぐ筋トレを始めよう。

（本記事は、ガブリエル・ライオン著『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』に関連した書き下ろし記事です）

ガブリエル・ライオン（Dr. Gabrielle Lyon）

医師（DO）

イリノイ大学で栄養科学の学部課程を修了後、セントルイス・ワシントン大学において老年医学・栄養科学の臨床・研究フェローシップを修了。健康、パフォーマンス、老化、疾病予防におけるタンパク質の種類および摂取量の実践的応用に関する分野の専門家、教育者として活躍している。筋肉についての最新研究を網羅した本書は全米で大きな話題を呼び、ニューヨーク・タイムズベストセラー、ウォール・ストリート・ジャーナルベストセラー、USAトゥデイベストセラーとなり、世界各国での刊行が続いている。