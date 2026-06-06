「ハリネズミ大全」 ［著］パット・モリス

ハリネズミは、絵本はもちろん、北欧系のデザインやぬいぐるみなど、日本でもおなじみだ。

トゲトゲの下には、甲羅のように背中を覆う大きな円形の筋肉。このおかげで危険を感じたとき、イガグリのようなボールになれるという。

野生では、一晩の移動距離は2〜3キロ。畑や池のほとり、テラスの餌場など人家近くを一巡り。

英国ではナメクジを食べてくれる人間の味方だが、空き缶やプラスチック容器に頭を突っ込んで抜けなくなったり、草刈り機に接触したり。人間が招く惨事も起きる。

著者の専門は動物学だが、テーマは社会問題や民話にも及ぶ。半世紀以上の研究成果が惜しみなく軽妙につづられる。

自ら数えたトゲトゲの本数などのトリビアもあり、どの章から読んでも楽しめる。教え子による挿絵がこれまた素敵だ。

餌場を作ることで野性を奪い、生存率を下げないか、といった疑問にも著者は丁寧に答える。

まさに「大全」。興味がわくこと間違いなし。ただ、生息地は海外。日本で見かけたら、それは「逃亡中」のペットだ。

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森田哲夫・川道美枝子訳