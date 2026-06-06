女優の若村麻由美（59）が6日までに自身のインスタグラムを更新。舞台公演で共演した大物女優との2ショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「2人の女王の楽屋オフショ」と題してつづり始めた。

「#メアリーステュアート大千穐楽の休憩時間…最高のメアリーと色違いのスタッフパーカー天才#宮沢りえ画伯」と舞台共演した宮沢りえとのパーカー2ショットを投稿した。

そして「3/3顔合わせに始まり5/31大千穐楽まで、緊張とプレッシャーの3ヶ月間が終わりました…エリザベスロスで更新出来ずにごめんなさい。劇場へお越しくださった皆様、激アツなカーテンコール、お手紙、コメント、つぶやきで応援くださった皆様、本当にありがとうございました。そして、演出の栗山民也さんを始め、共に作り支えてくださったプロフェッショナルなスタッフキャストの面々に心からの感謝をI Love You So Much」と感謝の言葉を並べた。

最後に「『私は玉座を去って、イングランドの優しい緑の森を一人眺めて暮らします…』by.Elizabeth」と締めた。

ネットでは「素敵なコンビ」「チャーミング」「何処と無く御二人のお顔似てますね」などの声があがった。