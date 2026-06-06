◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人8ー2ロッテ（5日、東京ドーム）

ロッテとの3連戦、カード初戦を勝利で飾った巨人の橋上秀樹監督代行が完投勝利を挙げた井上温大投手をたたえました。

井上投手は5回まで無安打投球を披露。9回を111球、被安打7、7奪三振2失点で今季5勝目(4敗)を挙げました。

試合後、橋上監督代行は「最後点とられてしまいましたけど、本当に素晴らしいピッチングでした。球のキレ、球威も非常にありましたし、横で見てると高さも安定していましたので、安心して最初から見られましたね」と投球を称賛。

8回終了時点で90球、1アウトでホームランを浴びプロ初の完封は逃しましたが、「マダックスも見えてきましたし。ベンチ全体で完封という感じでしたけど、そこは次回にとっておくということで。今日のピッチングが次回以降もつながってくれれば、非常にチームにとっても本人にとっても大きいかなと思います」と次回の登板に期待しました。

これで4連勝とした巨人。次の試合に向けて「今カードも初戦とりましたから、まずは勝ち越しを決めたいと思います。明日もみんなで全力で目の前の試合に臨んでいきたいと思います」と意気込みました。