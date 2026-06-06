「完璧なライフプラン」を立てたつもりでも、予期せぬ出費の連続で一気に計画が崩れてしまうこともあります。「将来の資金だから……」と、NISA口座にある500万円を死守するあまり住宅ローンを滞納してしまった夫。そんな姿に冷ややかな目を向ける妻。なぜ完璧な資金計画のはずが、夫婦の溝を深める事態になってしまったのでしょうか。本記事では、1年かけて堅実なマネープランを立てていながら突然の資金ショートに陥ってしまった夫婦の事例を交えて、想定外の資金難への備え方についてFPの大泉稔氏が解説します。

「完璧な家計」のはずが…突然届いた残高不足の通知

「完璧な家計を作ったはずなのに……」

毎月16万円の住宅ローンなど、マンションにかかる費用の残高不足を知らせる書類が届きました。それを見たフウタさん（仮名・32歳）は、言葉を失いました。

新興企業で社内SEとしてプロジェクトリーダーを任されているフウタさんの年収は約650万円、月の手取りにすると約30万円です。これに加え、育休中の妻・ミナミさん（仮名・30歳）にも、育児休業給付金などで月におよそ15万円の収入がありました。

自他ともに認める「真面目」な性格のフウタさんは、子どもが生まれたことを機に、1年ほどかけて世帯収入をベースにしたライフプランを構築していました。

民間の医療保険には加入せず、生活防衛資金として「手取り額の6ヵ月分（約180万円）」を普通預金に確保。さらにNISAでの資産形成も毎月10万円行い、順調に約500万円まで育っていました。勤続10年、非の打ち所がない「順調なライフプラン」だったのです。

「貯金と傷病手当金があるから」休職しても乗り切れる家計への自信

ところが、フウタさんは仕事と育児の両立による疲労が重なり、ある病気で約1ヵ月間の入院を余儀なくされてしまいます。さらに退院後も働くことができず、数ヵ月にわたって自宅療養（休職）をしました。

休職して4日目以降は無給扱いとなりましたが、フウタさんは無計画に休職生活を迎えたわけではありません。生活防衛資金として貯めていた手取り6ヵ月分の貯金約180万円に加え、健康保険制度の「傷病手当金」があることを計算に入れていました。

給料の約3分の2（フウタさんの場合は見込額の月28万円）が非課税で受け取れるため、「この傷病手当金と180万円の貯金があれば、数ヵ月の休職は乗り切れる」と考えていました。

しかし、ここから盤石な家計の歯車が狂い始めます。

給料日に振り込まれない「傷病手当金」の落とし穴

フウタさんは、頼みの綱である傷病手当金が、給料日と同じように毎月振り込まれると思い込んでいたのです。

傷病手当金の申請には「本人」「会社」「医師」の3者の記入が必要で、すべてが揃ってからでないと手続きできません。審査や連休を挟むとさらに日数を要し、特に初回の受け取りにはかなりの時間がかかります。

さらに、「傷病手当金が入るまでは、貯金で凌ぐしかない」と覚悟を決めた矢先、まとまって押し寄せたのが高額な請求でした。

神経質で真面目なフウタさんは、入院中の1ヵ月間、大部屋の環境が合わず差額ベッド代を払って個室に入院していました。その高額な入院費用の支払いに加え、会社からは休職中の数ヵ月分の社会保険料と住民税の請求書が届き、まとめて支払うよう求められたのです。

「想定外の出費」の連続…生活防衛資金が底をつく

さらに、退院後の自宅療養中も家計へのダメージは続きます。

物価高、特にお米の値段の高騰や、猛暑による光熱費の高騰です。フウタさんが療養中で、ミナミさんも育休中のため、家族全員が自宅で過ごす時間が増えたことも影響し、電気代が跳ね上がりました。

また、フウタさんの入院中から自宅療養期間にかけて、ミナミさんが一人で育児と家事を回さねばならず、その負担を軽減するために多用した宅配サービスなどで食費もかさみました。

結果として、退院時の入院費や税金の支払いが重なった月には支出が80万円に達し、その後の自宅療養中の月も支出は50万円を超えました。気がついたときには、生活防衛資金として用意していた180万円は底をつきかけていたのです。

「NISA貧乏」の悲劇…現金枯渇でも運用資金に手を付けない夫

貯金が尽きたうえに、傷病手当金も2ヵ月分が同じ日に着金するなど不規則な入金サイクルとなり、手元の現金が完全に枯渇。ついには住宅ローンの返済が滞ってしまいました。

しかしフウタさんには、評価額500万円に育ったNISA口座がありました。

これを取り崩せば急場をしのげたはずですが、真面目すぎるフウタさんは「夫婦で決めた将来のための資金だから」と、NISA口座に手を付けることを頑なに拒否。運用を優先するあまり足元の生活が破綻する「NISA貧乏」に陥っていたのです。

投資を優先した結果…夫婦の間に生まれた決定的な溝

最終的には、背に腹は代えられずNISAを一部売却したことで、支払いについては丸く収まりました。しかし、フウタさんの心には「将来の老後資金が足りなくなる」という不安と焦りだけが残ってしまったのです。

その後、フウタさんは病気こそ回復しましたが、真面目な性格ゆえに「計画が崩れた」という事実をどうしても受け入れられませんでした。

一方のミナミさんは、遠い老後よりも目の前の子育てに追われつつも、なんとか日常の幸せを取り戻そうとしていました。そんなミナミさんの目には、いつまでも将来のお金への不安に囚われているフウタさんの姿が異様に映っていました。

夫婦間の不協和音は大きくなるばかりで、夜、子どもが寝静まったあとのリビングでは、テーブルを挟んで重苦しい沈黙の時間を過ごすことが増えていきました。

将来の安心を優先するあまり、目の前にある大切な家族とのすれ違いを招いてしまったフウタさん。完璧主義から抜け出せないその執着は、家庭を少しずつ崩壊へと向かわせていたのです。

【FPが解説】いざというときに使えない「完璧なプラン」は無意味

フウタさんの事例から学べるのは、制度の仕組みを正しく理解し、いざというときには柔軟に資産を活用することの重要性です。

病気休職中の賃金制度は会社によって異なります。気になる方は、お勤め先の就業規則（休職規定）や、健康保険組合の規定などを平時のうちに確認しておきましょう。

また、フウタさんのように「盤石な資金計画」を立てたつもりでも、現実の資金繰りの落とし穴にハマってしまうケースは少なくありません。

そうした事態を防ぐため、FPや保険代理店に家計や保険の見直しなどを相談する機会があるかもしれません。相談先を選ぶうえで重要なのは、FPや保険代理店の立案したプランが、実際に何人（何組）にとって有効だったのか、明確かつ具体的な数値を持っているかです。

では、提案されたプランが「有効」であるとは、具体的にどういうことでしょうか。フウタさんのような想定外の事態に直面した際に機能しなければ、有効とはいえません。

「手取りの6ヵ月分があれば大丈夫」「医療保険は不要」といったセオリーをただ語るのではなく、そのプランが「実際に何組の役に立ったのか」という数値を即座に答えられること。それが、自らの実績に責任を持っている証でもあります。相談先を選ぶ際の重要な基準として覚えておきましょう。

大泉 稔

1級ファイナンシャルプランナー