“高身長スレンダーの元アイドル”新海まき、くびれ際立つグラマラスボディ デジタル写真集＆イメージ動画で新境地
元アイドルで現在はグラビアアイドルの新海まき（27）が、デジタル写真集＆イメージ動画『耽美録』を5日に発売した。
【写真】27歳とは思えない妖艶さで本能をくすぐる新海まき
アイドルやダンスボーカルグループでの活動を経てグラビアの世界へ進んだ新海。高身長のスレンダーなスタイルと、筋トレで磨き上げた引き締まったウエスト、Gカップのグラマラスなボディを武器に支持を集めている。
本作の舞台は横浜・本牧の古い洋館。タイトルの『耽美録』が示すように、美を追求した世界観の中で、新海の大人の魅力を切り取った。ソファやオフィス、チェステーブル、ベッドルームなど5つの空間を舞台に、多彩な表情を披露している。
写真集とイメージ動画の2本立てで展開され、映像は最大8Kの高精細画質に対応。繊細な表情や空気感まで楽しめる作品に仕上がった。
撮影を振り返った新海は「すごい妖艶な雰囲気で撮ってるので、大人っぽい姿がたくさん見られると思います」とコメント。さらに「かっこいい面から大人っぽい面まで、いろんな私が見られると思うので楽しみです」とアピールした。
お気に入りの衣装については、チェスをするシーンで着用した白いジャケットと白のランジェリー風衣装を挙げ、「おしゃれでとってもお気に入りです」と笑顔。ベッドシーンについても「リラックスして撮影できたと思います」と明かした。
また、ファンに向けては「もうすぐ28歳になるので、妖艶さがより増したと思うので、その大人っぽい姿を見てほしいです」とメッセージ。「今回8Kでの撮影が初めてだったので、よりリアルな私を見てもらえると思います」と作品への自信をのぞかせた。
新海は、神奈川県出身のグラビアアイドル。1998年3月3日生まれ、身長165センチ。アイドル・ダンスボーカル等の活動を経て2021年にグラビアデビューし、オーディション「グラビアネクスト2020」で審査員特別賞を受賞。高身長スレンダーGカップのグラマラスボディと趣味の筋トレで作り上げた引き締まったウエストが生み出す健康的な色気で、幅広い層から支持を集める。
【写真】27歳とは思えない妖艶さで本能をくすぐる新海まき
アイドルやダンスボーカルグループでの活動を経てグラビアの世界へ進んだ新海。高身長のスレンダーなスタイルと、筋トレで磨き上げた引き締まったウエスト、Gカップのグラマラスなボディを武器に支持を集めている。
本作の舞台は横浜・本牧の古い洋館。タイトルの『耽美録』が示すように、美を追求した世界観の中で、新海の大人の魅力を切り取った。ソファやオフィス、チェステーブル、ベッドルームなど5つの空間を舞台に、多彩な表情を披露している。
撮影を振り返った新海は「すごい妖艶な雰囲気で撮ってるので、大人っぽい姿がたくさん見られると思います」とコメント。さらに「かっこいい面から大人っぽい面まで、いろんな私が見られると思うので楽しみです」とアピールした。
お気に入りの衣装については、チェスをするシーンで着用した白いジャケットと白のランジェリー風衣装を挙げ、「おしゃれでとってもお気に入りです」と笑顔。ベッドシーンについても「リラックスして撮影できたと思います」と明かした。
また、ファンに向けては「もうすぐ28歳になるので、妖艶さがより増したと思うので、その大人っぽい姿を見てほしいです」とメッセージ。「今回8Kでの撮影が初めてだったので、よりリアルな私を見てもらえると思います」と作品への自信をのぞかせた。
新海は、神奈川県出身のグラビアアイドル。1998年3月3日生まれ、身長165センチ。アイドル・ダンスボーカル等の活動を経て2021年にグラビアデビューし、オーディション「グラビアネクスト2020」で審査員特別賞を受賞。高身長スレンダーGカップのグラマラスボディと趣味の筋トレで作り上げた引き締まったウエストが生み出す健康的な色気で、幅広い層から支持を集める。