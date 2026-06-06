スタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーが5日、スーパー歌舞伎『もののけ姫』製作発表記者会見に登場。宮粼駿監督と交わした言葉について明かしました。

“宙乗り”や“早替り”といった演出に加え、セリフを現代語で上演するスーパー歌舞伎。初演から40周年を迎える今回、宮粼駿監督が原作・脚本・監督を手掛けたスタジオジブリの名作『もののけ姫』を原作とした物語が、7月から新橋演舞場で上演されます。

■スーパー歌舞伎化 背景に『ONE PIECE』作者・尾田栄一郎からの誘い

今回のスーパー歌舞伎化について、鈴木さんは宮粼駿監督とも話したそうで「宮粼はこう言ってました。“（『もののけ姫』は）時代劇だよ。チャンバラなんだよ”って。“それが歌舞伎になるっていうのは、ごくごく自然な流れじゃないか”って、彼がそんなこと言ってましたんでね」と会話の内容を明かしました。

また、スーパー歌舞伎として上演される経緯については「去年でしたかね、“いかがでしょうか”と。僕の友達で『ONE PIECE』の（作者で）尾田栄一郎っていう人がいまして。この人に誘われて実は（スーパー歌舞伎の）『ONE PIECE』を初日にたしか見たんですよ。これが面白かったんですよね」とスーパー歌舞伎との出会いを振り返りました。

そして、「今回、このお話を伺っていたら、実は『ONE PIECE』をおやりになった同じ方が、この『もののけ姫』もやる。伺った瞬間ね、僕としては何の文句もない。だったらそれでやってくださいって、そんないきさつでした」とスーパー歌舞伎化に至った背景を語りました。