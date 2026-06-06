【福井梨莉華】『旬撮GIRL Vol.30』から眼福カット公開！極上マシュマロボディに釘付け

週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』が好評発売中！

福井梨莉華のマシュマロボディがヤバすぎ！誌面掲載カットを公開！

週刊SPA!の撮り下ろし水着グラビア写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』が好評発売中だ。節目となる第30号の今回は、実力派グラビアアイドル6人の撮り下ろしカットを大ボリュームで収録した。

福井梨莉華：幸福あふれるマシュマロボディ

公開されたカットには、指でえくぼを押さえて笑顔を見せる、多幸感に満ちた一枚がラインナップ。見る者の心を瞬時に惹きつける。

福井梨莉華 ©撮影／唐木貴央 ヘアメイク／中村未幸 スタイリング／KAN

さらに、チューブトップビキニにお団子ヘアを合わせた王道のスタイリングでは、こぼれんばかりの豊満なバストを披露。情熱的な赤の総柄ビキニのカットでは、すらりと伸びた美しい太もものラインと、圧倒的なボリュームの胸元が目を引く。

福井梨莉華 ©撮影／唐木貴央 ヘアメイク／中村未幸 スタイリング／KAN

まさに天性の才能。彼女の魅力が凝縮された“幸福あふれるマシュマロボディ”を存分に堪能できるグラビアだ。

福井梨莉華 ©撮影／唐木貴央 ヘアメイク／中村未幸 スタイリング／KAN

【プロフィール】

福井梨莉華

2005年岐阜県生まれ。ドラマ『しあわせは食べて寝て待て』、『おいち不思議がたり』（NHK）、映画『ソーゾク』などで女優として活躍。2024年からグラビアで各誌の表紙を飾る。

1st写真集『あいの道しるべ』（講談社）が発売中！

【クレジット】撮影／唐木貴央 ヘアメイク／中村未幸 スタイリング／KAN