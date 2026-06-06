子どもの一日は大人の想像以上にハード！「何もしていない時間」を回復に変える親の関わり方【子ども脳疲労】

子どもの一日は、親が思う以上に「切り替え」の連続

何気ない一日なかでも切り替えが続いている

子どもは、学校から帰ってくると家でのんびりしているように見えることがあります。ソファでぼんやりしていたり、床に座り込んだまま動かなかったりして、親の目には余裕があるように映るかもしれません。でも、その一日を細かく追ってみると、実は多くの切り替えを重ねていることに気づきます。

まず、子どもは朝起きて身支度をし、学校へ向かい、授業を受けます。そして授業が終われば休み時間に入り、友だちと交流します。友だちとの関係でも、相手に合わせたり、場の空気をつつしんだりする場面が重なるものです。この時点で、すでに「聞く」「書く」「動く」「待つ」といった行動の切り替えが起きています。

そして、休み時間が終わるとまた授業に戻り、集中しはじめます。その後も給食や掃除、下校まで、場面ごとに求められる振る舞いは変わり、そのたびに頭のなかでは気持ちや注意の向き先を切り替えています。目立ったトラブルがなくても、気を使う時間は一日中続いているのです。

学校を終えてからも、切り替えは止まりません。下校して帰宅し、宿題をしたり、習い事へ向かったりします。夕方には食事や入浴、次の日の準備が待っています。ひとつひとつは短い時間でも、次へ次へと移る流れが続くと、気持ちを落ち着ける余地がなくなってしまいます。

何もしていない時間は脳の回復タイム

一方で、親からすると、子どもが何もしていないように見える時間があります。帰宅後にリビングでくつろいでしばらく動かず、ぼんやり過ごしている場面に遭遇したとき、つい「まだ宿題が終わっていないのにゴロゴロしているのか」「ちゃんと明日の準備は済ませているのか」と気になってしまうかもしれません。しかし、その時間は、外で使った力を回復しようとしている大切な過程です。いろいろなスケジュールをこなして切り替えが続いたあとには、いったん立ち止まる時間が必要だといえます。

授業に、友だちとの会話に、習い事にとモードを切り替えることは、子どもの脳内で起こっているだけに気づかれにくく、その大変さはスルーされがちです。けれども、こうした動きは、知らないうちに脳への負荷として蓄積していきます。

とくに、度重なる切り替えの合間に休息がはさまらない状態が続くと、回復へと向かう余地がなくなってしまい、たまった疲れはなかなか抜けてくれません。

まずは、予定の多さだけで子どもの一日を判断しないようにしましょう。やることが少なくても、切り替えが多い日はあります。反対に、予定が詰まっているように見えても、その流れが穏やかで負担が少ない日もあります。注目したいのは、切り替えが続いていないか、その間に力を抜ける時間があるかどうかです。

子どもが家で何もしていないように見える時間は、ただ怠けている時間とは限らず、次の行動に向かう前に、いったん力を取り戻そうとしている時間かもしれません。その時間を無理に次へつなげようとすると、切り替えがさらに重なり、疲れが抜けにくくなってしまいます。

何もしていない時間を、ただの空白として扱わず、回復に向かう一部として受け取りましょう。その視点が、この先の関わり方を考える土台になります。

切り替えが続くと脳は疲れる

起床から入浴まで、子どもの一日は切り替えの連続です。ひとつひとつは短くても、その積み重ねが脳への負担になります。

【出典】『子ども脳疲労』著：成田奈緒子

【著者紹介】

成田奈緒子（なりた・なおこ）

小児科医・医学博士・脳科学者。発達脳科学を専門とし、子どもの睡眠や生活リズムと脳の発達の関係を長年研究。医療現場で多くの親子と向き合うなかで、子どもの不調の背景には睡眠不足や過干渉など家庭環境の影響が大きいことに着目する。脳の発達段階に即した子育てのあり方を提唱し、講演・執筆活動を通じて広く発信。親子支援事業・子育て科学アクシスを主宰し、保護者向け講座や教育支援にも力を注いでいる。著書に『誤解だらけの子育て』（扶桑社）、『子育てを変えれば脳が変わる こうすれば脳は健康に発達する』（PHP 研究所）、共著に『その「一言」が子どもの脳をダメにする』（SB クリエイティブ）などがある。