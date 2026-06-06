◆米大リーグ ドジャース―エンゼルス（５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６）日、本拠地・エンゼルス戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。今季２度目の完全休養となった翌日、出場６試合ぶりの１１号に期待がかかる。先発の佐々木朗希投手（２４）はメジャー移籍後初の３連勝と今季４勝目を狙う。

大谷は前日４日（同５日）の敵地・Ｄバックス戦を欠場。代打待機し、延長１０回に突入していた場合は４年ぶりの代打起用となる見込みだったが、チームが９回に今季初のサヨナラ負けを喫して幻になった。ただ、大谷をリアル二刀流の翌日に休ませることができたことに大きな意味があり、本人も試合前からいつもよりリラックスモードで過ごしていた。

３日（同４日）の同戦では、投げては６回２安打無失点で日本人単独トップとなる６勝目を挙げ、規定投球回には１イニング届かなかったが、開幕１０登板を終えて防御率０・７４はＭＬＢ全体の“隠れ１位”と無双している。打者としても３安打２四球で５出塁。打率は開幕２戦目以降では今季初めて３割に乗り、３割１厘はリーグ９位タイ（４日終了時点）だ。６回以上無失点と５出塁を同じ試合で記録したのは史上４人目の快挙だった。この試合ではマメができていた右手中指を気にする様子もあったが、ロバーツ監督は「今後の登板に大きな影響を与えるようなものだとは考えていない」と説明した。

４月から５月にかけては自己最長の２５打席無安打を経験するなど調子がなかなか上向かなかった今季の「打者・大谷」は、投手専念となった翌日の５月１４日（同１５日）の本拠地・ジャイアンツ戦で今季初めて欠場したことで、打者としては２試合連続で休養が与えられた。すると、首脳陣らの判断が功を奏して復活。前回の復帰明けから今回の休養日までの１８試合で６９打数３０安打の打率４割３分５厘、３本塁打、１６打点と打ちまくった。現在は７試合連続安打、出場１９試合連続出塁が続いており、特に最近４試合は全てマルチ安打で計１０安打と手がつけられない。

自身の打撃の状態に関して「打っている球も決して甘いところではないので、その結果、ホームランにはなってないですけど、でもいい振り方はしている」と分析していた大谷。２３年まで所属していた古巣エンゼルス戦は前回も休養明けとなる５月１５日（同１６日）から対戦し、敵地での３連戦で計６安打７打点と大暴れした。同じロサンゼルス都市圏を本拠地とする球団同士の「フリーウェー・シリーズ」で再び高い集中力を見せたいところだ。

中５日でマウンドに上がる朗希は、前回登板だった５月３０日（同３１日）の本拠地・フィリーズ戦で今季最速の１００・４マイル（約１６１・６キロ）を計測し、６回途中３安打１失点と好投した。自身２連勝中と２年目にしてメジャーに適応した姿を見せており、エンゼルス相手には１７日（同１８日）の登板で７回４安打１失点で白星を手にしていた。